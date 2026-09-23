SCPI Sofidy Europe Invest : le bulletin trimestriel d'information du 2ᵉ trimestre 2026

sofidy

Malgré un contexte immobilier européen perturbé par le conflit persistant au Moyen-Orient, la pression sur les prix de l'énergie, le retour des craintes inflationnistes et la remontée des taux directeurs de la BCE (+25 points de base le 11 juin dernier), Sofidy Europe Invest confirme la qualité de son patrimoine. La valorisation des actifs à mi-année ressort en hausse de +0,9 % sur 6 mois, témoignant d'une politique d'investissement sélective et rigoureuse.

La SCPI travaille activement à la mise en place d'un financement de 21 M€ sur un portefeuille d'actifs hôteliers espagnols, qui porterait le taux d'endettement à 24,6 %. Les disponibilités ainsi obtenues permettront de continuer à saisir les opportunités offertes par les conditions de marché actuelles, en acquérant des biens de qualité offrant des performances attractives.

En parallèle, Sofidy Europe Invest maintient d'excellentes performances opérationnelles, avec un taux d'occupation financier de 96,0 % au titre du deuxième trimestre. Ces résultats permettent d'envisager pour 2026 un dividende annuel prévisionnel compris entre 10,50 € et 11,30 € par part ayant pleine jouissance, avec un acompte trimestriel de 2,40 € par part, stable par rapport au premier trimestre 2026.

Retrouvez le bulletin trimestriel d'information du 2ᵉ trimestre 2026 ci-dessous.

Vous ne connaissez pas encore les SCPI ? Découvrez notre guide sur cette solution d'épargne immobilière.

Les parts de SCPI sont des placements à long terme recommandés dans le cadre d'une diversification de patrimoine, avec une durée minimale conseillée de 8 ans. L'investissement présente des risques : absence de rendement, perte en capital, illiquidité et risque de durabilité. Il n'existe aucune garantie ou protection du capital. Le détail des risques figure dans le Document d'Informations Clés (DIC) et la note d'information de la SCPI.