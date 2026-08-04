Immobilier : très recherchées autour de Paris, les maisons avec piscine sont moins chères au mètre carré

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 04/08/2026 à 12:01

Le nombre d'annonces de maisons avec piscine en Île-de-France est passé de 292 à 353 en un an, soit une hausse de 21 %. Illustration. (Engin_Akyurt / Pixabay)

Malgré un marché immobilier en manque de dynamisme, certaines annonces parviennent encore à tirer leur épingle du jeu. C'est notamment le cas des maisons équipées d'une piscine, particulièrement recherchées en Île-de-France. D'après une étude publiée par Leboncoin ce mercredi 29 juillet 2026 et relayée par Actu Paris , ces biens suscitent plus d'intérêts que les logements classiques, sans pour autant afficher de prix plus élevés.

21 % d'annonces supplémentaires en un an

Lors des six premiers mois de l'année, les annonces de maisons avec piscine ont suscité 145 % de prises de contact supplémentaires par rapport à celles concernant des biens sans piscine. Pourtant, ces offres ne représentent que 0,17 % des annonces globales en Île-de-France. Leur nombre progresse toutefois rapidement, passant de 292 à 353 en un an, soit une hausse de 21 %.

La répartition géographique de ces annonces s'est également élargie. En 2026, 168 communes franciliennes comportaient au moins une maison avec piscine proposée à la vente, soit 31 villes de plus qu'en 2025. Mais l'essentiel de l'offre reste concentré en grande couronne, regroupant plus de 76 % des annonces d'Île-de-France. Le Val-de-Marne se distingue avec des annonces qui génèrent moins de consultations, mais qui débouchent paradoxalement sur davantage de prises de contact.

Un prix moyen au mètre carré inférieur de 8,5 %

Contrairement aux idées reçues, la présence d'une piscine n'implique pas forcément une hausse du prix au mètre carré, selon Leboncon. « Les maisons concernées affichent même un prix moyen au m² inférieur de 8,5 % à celui des maisons sans piscine » , indique le site de petites annonces. La raison se trouve du côté de la configuration de ces biens, qui disposent souvent d'une surface habitable plus importante, de terrains plus grands et sont majoritairement situés dans des zones où les prix au mètre carré restent moins élevés qu'à Paris ou en petite couronne.