Immobilier : que peut-on encore acheter à Paris avec 100.000 euros ?

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 03/08/2026 à 16:56

Les chambres de bonne continuent d'attirer les investisseurs, mais sont rarement disponibles longtemps. Illustration. (DUOTONE_ / Pixabay)

Peut-on encore investir dans l'immobilier à Paris avec une enveloppe de 100.000 euros ? Oui, mais les possibilités sont très réduites, comme l'explique Capital ce vendredi 31 juillet 2026. Si les appartements classiques sont pratiquement hors de portée à ce prix-là, les chambres de bonnes, également appelées chambres de service, restent quant à elles accessibles.

Viser les quartiers les moins chers

Généralement situés au dernier étage des immeubles anciens, ces logements continuent d'attirer les investisseurs. « Ce sont des produits très liquides, qui se louent très vite mais qui se vendent aussi très vite » , selon Matthieu Takissian, agent immobilier chez Haussmann Prestige.

Mais pour rester sous la barre des 100.000 euros, frais d'acquisition et éventuels travaux inclus, l'acheteur devra généralement faire des concessions. Il faudra notamment cibler les quartiers les moins onéreux de la capitale selon l'expert, et se contenter, dans la majorité des cas, d'une pièce de 8 à 10 m2.

Une surface minimale pour la location

Attention cependant à ne pas acheter dans la précipitation. Il faudra être particulièrement vigilant sur la surface si l'on souhaite mettre le bien en location comme résidence principale. En effet, seuls peuvent être loués les logements d'au moins 9 m2 habitables avec une hauteur sous plafond minimale de 2,2 m, ou ceux présentant un volume habitable d'au moins 20 m3.

L'investisseur devra également s'intéresser au diagnostic de performance énergétique (DPE), au montant des charges, à l'état général de l'immeuble et aux comptes rendus des dernières assemblées générales de copropriété. La présence d'un ascenseur peut aussi renforcer l'attractivité d'une chambre.

Des travaux parfois complexes

Souvent aménagés sous les toits, ces logements sont particulièrement exposés aux variations de températures. Difficiles à chauffer l'hiver et étouffants l'été, ils requièrent parfois des travaux de rénovation énergétique. Mais leur réalisation peut être compliquée par la configuration du bâtiment. « Il y a des barrières physiques à l'amélioration de l'isolation d'un appartement » , prévient Matthieu Takissian.

Autre élément à considérer : ces biens sont rarement disponibles longtemps. Pour maximiser ses chances, le professionnel recommande de paramétrer des alertes sur les plateformes immobilières et de se positionner rapidement.