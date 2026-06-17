Immobilier : quel est le délai pour obtenir un prêt après la signature du compromis de vente ?

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 17/06/2026 à 12:58

Il existe un délai légal minimum de 30 jours pour obtenir un prêt après la signature de la promesse de vente. (OleksandrPidvalnyi / Pixabay)

Pour financer un bien immobilier, le recours à un emprunt bancaire est souvent nécessaire. Son obtention constitue généralement une condition suspensive : l'achat ne devient donc effectif que lorsque le financement est accordé par la banque. Mais cela ne se fait pas en un claquement de doigts, rappelle Capital .

Dossier à constituer, rendez-vous avec son banquier, analyse de la solvabilité, négociation du taux : plusieurs semaines sont souvent nécessaires avant que les fonds soient débloqués. Le Code de la consommation encadre toutefois la protection des acquéreurs qui empruntent. Il prévoit qu'un délai minimal de 30 jours leur soit accordé afin d'obtenir leur financement.

Des délais souvent plus longs en pratique

Dans les faits, il est aujourd'hui très rare qu'un prêt soit accordé en un mois. « C’est devenu quasiment impossible » , confirme Maître Céline Deschamps, notaire et porte-parole du Conseil supérieur du notariat. Et pour cause : l'analyse menée par les banques est de plus en plus minutieuse. Endettement, revenus, épargne, justificatifs : les pièces demandées sont nombreuses.

À cela s'ajoute parfois l'intervention d'un courtier, qui peut allonger les délais lorsqu'il cherche l'établissement proposant l'offre la plus compétitive. Dans les compromis de vente, il est donc généralement prévu un délai de 45 à 60 jours pour les acquéreurs. L'objectif est de tenir compte des délais bancaires, sans bloquer le bien trop longtemps si la vente n'abouti finalement pas.

Certains dossiers plus complexes

Des situations particulières peuvent encore rallonger les délais de plusieurs semaines, soulignent nos confrères. C'est notamment le cas lorsqu'un emprunteur présente un problème de santé connu. L'assurance emprunteur peut alors nécessiter des formalités médicales supplémentaires, avec des rendez-vous, des examens complémentaires, puis l'analyse du dossier par l'assureur. « Pour les gens qui se savent déjà atteints de certaines pathologies, il faut en tenir compte et informer le notaire au moment de la promesse » , avertit Maître Deschamps.

Il reste toutefois possible de prolonger le délai après la signature, avec l'accord du vendeur. Mais la notaire insiste sur la nécessité d'anticiper. Selon elle, « deux mois, ça ne suffit pas pour commencer à faire le tour des banques et avoir une offre » . Mieux vaut donc prendre contact avec sa banque avant même d'avoir trouvé le bien de ses rêves.