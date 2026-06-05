Immobilier : pourquoi il ne faut jamais laisser dormir une promesse de vente

information fournie par Mingzi • 05/06/2026 à 08:35

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Acheter un bien promis à la vente ne va pas toujours de soi. Lorsque la signature définitive tarde, les délais juridiques peuvent devenir décisifs.

En matière immobilière, une promesse de vente donne souvent le sentiment que l'affaire est presque conclue. Pourtant, tant que l'acte définitif n'est pas signé, la situation peut rester fragile. Lorsqu'un blocage survient, les parties disposent de moyens pour agir en justice, mais encore faut-il le faire dans les délais. Une affaire récente, née d'une promesse signée à la fin des années 1980, rappelle avec force que le temps peut devenir un adversaire redoutable.

L'affaire commence en 1989. À cette époque, des locataires bénéficient d'une promesse de vente portant sur un local commercial et une cave. Autrement dit, les propriétaires s'engagent à leur vendre ces biens, sous réserve de certaines conditions.

La vente devait être finalisée par un acte authentique, c'est-à-dire signé devant notaire, au plus tard le 10 janvier 1990. Mais l'opération ne se concrétise pas. Le bien appartient alors à une indivision, une situation fréquente notamment après une succession : plusieurs personnes détiennent ensemble un même bien immobilier.

En 2010, l'indivision prend fin à la suite d'un partage. Le bien est alors attribué en pleine propriété à l'un des anciens coindivisaires. Les bénéficiaires de la promesse estiment pouvoir enfin obtenir la vente. En 2017, ils l'assignent donc en justice pour demander la vente forcée du local et des dommages-intérêts.

La prescription, une règle parfois méconnue

Au cœur du dossier se trouve une notion juridique importante : la prescription. Elle désigne le délai au-delà duquel une action en justice ne peut plus être exercée. Son objectif est simple : éviter que des litiges restent indéfiniment ouverts et garantir une certaine sécurité juridique.

Les demandeurs soutenaient que le délai ne devait pas commencer en 1990, mais beaucoup plus tard. Selon eux, ils n'avaient réellement compris que le vendeur refusait de signer qu'en 2015. Ils estimaient donc que leur action engagée en 2017 restait recevable.

La Cour de cassation n'a pas suivi ce raisonnement.

Pour les juges, le point de départ de la prescription n'est pas le jour où les bénéficiaires apprennent le refus du vendeur. Il se situe au moment où ils pouvaient juridiquement demander l'exécution forcée de la promesse.

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Or, dans cette affaire, la promesse indiquait que la vente devait être réalisée au plus tard le 10 janvier 1990. À partir de cette date, chaque partie pouvait contraindre l'autre à signer l'acte de vente. La Cour en déduit que les bénéficiaires pouvaient agir dès 1990.

Le fait que le bien ait été indivis ne change pas la solution. La Cour rappelle qu'une vente portant sur un bien indivis, conclue sans l'accord de tous les indivisaires, n'est pas forcément nulle : elle peut simplement être inopposable aux autres. Les demandeurs n'étaient donc pas obligés d'attendre le partage intervenu en 2010 pour saisir la justice.

Une demande trop tardive

En engageant leur action seulement le 19 juin 2017, les bénéficiaires ont donc agi trop tard. Leur demande de vente forcée est déclarée prescrite. La Cour de cassation rejette leur pourvoi et valide ainsi la décision de la cour d'appel.

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Cette affaire rappelle que lorsqu'une promesse de vente n'est pas suivie d'effet, il ne faut pas laisser la situation s'enliser. Même si les échanges entre les parties se poursuivent, même si le contexte familial ou successoral est complexe, les délais juridiques continuent souvent de courir.

Source : Cour de cassation - 22 janvier 2026 – Pourvoi 23-21.495