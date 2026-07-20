Logement : pourquoi votre commune peut vous interdire de construire une piscine privée

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 20/07/2026 à 15:21

Des élus du Var, des Pyrénées-Orientales et de l'Ille-et-Vilaine interdisent ou restreignent la construction de piscines privées pour des raisons climatiques. (illustration) (PublicDomainPictures / Pixabay)

Avec les canicules, les Français cherchent par tous les moyens de trouver un peu de fraîcheur. Mais les projets de construction de piscines privées doivent être étudiés en amont avec minutie. Certaines municipalités ou communautés de communes autorisent ces installations sous condition pour des raisons environnementales, rapporte Le Progrès .

Depuis 2023, neuf communes du Var interdisent la construction de nouvelles piscines. Une règle en vigueur jusqu'en 2028 afin de lutter contre la sécheresse qui frappe le territoire. En effet, le niveau des cours d'eau et des nappes phréatiques inquiète l'intercommunalité. « La piscine, ce n’est pas quelque chose de première nécessité » , avait rappelé René Ugo, l'ancien président de la communauté de communes du pays de Fayence, au micro de TF1 Info en 2025. Cela concerne : Bagnols-en-Forêt, Callian, Fayence, Mons, Montauroux, Saint-Paul-en-Forêt, Seillans, Tanneron et Tourrettes.

Un choix cohérent avec l'époque

En 2023, le maire d'Elne (Pyrénées-Orientales) avait fait le même choix pour sa commune. « C’était la suite logique de l’arrêté préfectoral sur les restrictions d’eau (avec notamment l’interdiction de remplissage des piscines, ndlr) qui avait alors cours » , s'était-il justifié dans Le Courrier du Maire . Il avait reconnu que cette interdiction n'était pas légale car elle n'apparaissait pas dans le PLU de la ville. « Comment peut-on, d’un côté, interdire à une famille de quatre enfants d'arroser un jardin ouvrier qui lui sert à vivre, et parfois à survivre, et, de l’autre, laisser ses voisins profiter d’une piscine ? » , avait-il plaidé.

Les 42 communes de Rennes Métropole ont décidé de ne plus autoriser la construction de piscines privées excédant 25 m³. « Dans plusieurs années, nous regarderons notre époque en nous demandant comment nous avons pu laisser construire des piscines alors que l’eau venait déjà à manquer » , avaient affirmé les élus cités par Ouest-France en juillet 2025. Une piscine moyenne consomme 50 à 60 m³ d’eau par an.