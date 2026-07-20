Assurance habitation : les tarifs explosent en Île-de-France à cause du climat

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 20/07/2026 à 12:55

Le montant de l'assurance habitation en Ile-de-France connaît une hausse d'environ 15,5 % sur un an. (illustration) (Moerschy / Pixabay)

L'assurance habitation est en augmentation en Île-de-France. Selon le baromètre d’Assurland.com (basé sur 7 580 devis réalisés entre janvier et mai 2026), le montant a bondi de 15,5 % sur un an et s'établit à environ 314 euros. C'est au-dessus de la moyenne nationale. La raison de cette hausse ne tient pas au risque grandissant de cambriolage mais au facteur climatique, affirme Olivier Moustacakis, directeur d’Assurland.com, interrogé par Le Parisien .

Historiquement, les augmentations les plus fortes frappaient les zones aux taux de cambriolages les plus élevés comme la Seine-Saint-Denis. Pourtant, ce département francilien ne subit que 10,8 % de hausse cette année, alors que la prime en Essonne et en Seine-et-Marne bondit respectivement de 24,3 % et 20,3 %. La raison ? Ces deux départements sont davantage exposés aux inondations et au retrait-gonflement des argiles touchant les maisons individuelles. Paris n'est pas non plus concerné par ce phénomène, ce qui explique que les hausses soient plus légères.

Crue, sécheresse...

En Essonne, Stéphanie a vu sa cotisation grimper de 8,7 % pour sa maison de 250 m² après l'inondation de son sous-sol en octobre 2024, lors d'une crue. En Seine-et-Marne, Stéphane fait face à des fissures qui éventrent son ancienne ferme à la suite de la sécheresse de 2018. Son assurance a augmenté de 18,78 % en un an. Selon Assurland, comparer les offres peut générer une économie moyenne de 233 € par an.

Cette explosion des tarifs a trois grandes causes. Au niveau national, le coût annuel des événements naturels est passé de 1,5 milliard d'euros (période 1982-1989) à 5,3 milliards d'euros en moyenne par an sur la période 2020-2025. La hausse des coûts des matériaux, de la main-d'œuvre et des interventions a également un impact. Et puis il y a la surprime catastrophes naturelles intégrée aux contrats, que les pouvoirs publics ont portée de 12 % à 20 % depuis le 1er janvier 2025.