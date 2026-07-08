Immobilier : passer sous silence un voisin difficile peut coûter 15 % du prix de vente

information fournie par Mingzi • 08/07/2026 à 10:28

Cacher l'existence d'un voisin difficile dans le cadre d'une vente immobilière peut vous coûter cher ( Crédits photo: Shutterstock)

Peut-on vendre un appartement sans dire que le voisinage pose de sérieux problèmes ? La Cour de cassation rappelle une règle simple : l'acheteur doit être informé des éléments qui peuvent peser sur la valeur réelle du bien.

Tout commence par une vente immobilière assez classique. En 2011, deux personnes achètent un appartement avec une place de stationnement pour 615.000 euros. Cinq ans plus tard, en avril 2016, elles revendent ce bien à un couple d'acquéreurs pour 710.000 euros.

Après leur installation, les nouveaux propriétaires découvrent une situation qu'ils estiment très problématique : le comportement anormal de l'occupant de l'appartement voisin. Pour eux, cette situation n'est pas un simple désagrément de voisinage. Elle crée un sentiment d'insécurité et diminue la valeur du logement qu'ils viennent d'acheter.

Les acquéreurs décident alors d'agir en justice contre les vendeurs. Leur argument : s'ils avaient été correctement informés de ces difficultés, ils n'auraient pas acheté au même prix.

Le dol, une tromperie qui fausse le consentement

Au cœur de cette affaire se trouve la notion de « dol ». En droit, le dol désigne une tromperie qui pousse une personne à signer un contrat qu'elle n'aurait peut-être pas conclu, ou pas aux mêmes conditions, si elle avait connu la vérité.

Dans le domaine immobilier, cela peut concerner des défauts cachés, des informations volontairement passées sous silence ou des circonstances importantes affectant le bien. Ici, la question était de savoir si les vendeurs avaient dissimulé une information suffisamment importante : l'existence de troubles liés au voisin.

Les acheteurs n'ont pas demandé l'annulation de la vente. Ils ont préféré conserver l'appartement, mais obtenir une indemnisation correspondant au prix qu'ils estimaient avoir payé en trop.

Une indemnisation pour le « trop-payé »

La cour d'appel de Paris avait donné raison aux acquéreurs. Elle avait estimé que la valeur de l'appartement était diminuée par cette situation de voisinage et avait évalué cette dépréciation à 15 % du prix d'achat, soit 106.500 euros.

Les vendeurs ont contesté cette décision devant la Cour de cassation. Selon eux, les acheteurs ne pouvaient être indemnisés que pour une « perte de chance » d'avoir négocié un prix plus bas, et non pour l'intégralité de la décote estimée.

La Cour de cassation n'a pas suivi ce raisonnement. Elle confirme que l'acheteur victime d'un dol, lorsqu'il choisit de ne pas faire annuler la vente, peut demander réparation de l'excès de prix payé. Autrement dit, il peut être indemnisé pour la différence entre le prix versé et la valeur réelle du bien compte tenu de l'information dissimulée.

Cette décision rappelle une évidence souvent oubliée : vendre un logement ne consiste pas seulement à transmettre des mètres carrés, une adresse et un diagnostic technique. Certaines informations liées à l'environnement du bien peuvent être déterminantes pour l'acheteur.

Pour les vendeurs, le message est clair : mieux vaut jouer la transparence lorsque des éléments sérieux peuvent affecter l'usage ou la valeur du logement. Pour les acheteurs, cette décision montre qu'un recours est possible lorsque leur consentement a été faussé par une information importante passée sous silence.

Au-delà du cas particulier, l'arrêt souligne une idée simple et protectrice : une vente immobilière doit reposer sur une information loyale. C'est une condition essentielle pour acheter en confiance.

Source : Cour de cassation - 28 mai 2026 – Pourvois 24-20.821, 24-20.944