information fournie par Boursorama avec LabSense • 11/01/2026 à 08:30

Immobilier neuf vs ancien : le neuf finalement plus économique ? / iStock.com - M-Production

L'ancien : l'atout du charme

L'avantage majeur de l'ancien, qui se définit par un bien de plus de 5 ans, est de permettre un choix plus large. Quelle que soit sa zone d'habitation (rurale ou urbaine), on peut tomber sur le coup de cœur qui nous correspond. Le choix de l'ancien s'impose si le critère essentiel de l'acheteur est l'emplacement, et s'il privilégie le caractère du bien et la noblesse des matériaux. À l'achat, le prix de l'ancien est généralement moins élevé (contrairement au neuf, il n'inclut pas la TVA) et la négociation du prix est souvent plus facile. Mais il convient de réfléchir à plus long terme : l'écart de prix diminue avec le temps, le neuf pouvant s'avérer finalement moins onéreux grâce aux économies d'énergie. Les travaux, tant d'aménagement que de mise aux normes actuelles, restent le point d'achoppement du marché de l'ancien. Même si celui-ci offre souvent le charme et le cachet que l'on ne trouve pas dans le neuf, les travaux rebutent nombre d'acheteurs non bricoleurs. S'il est toujours possible de déléguer la rénovation, il faut malgré tout prendre le temps de choisir des artisans compétents et de veiller au bon déroulement du chantier. Le neuf est, par conséquent, moins exigeant en termes de temps, d'énergie et de charge mentale.

Le neuf : des garanties et des avantages financiers

L'absence de travaux importants est l'atout majeur des biens immobiliers neufs, surtout depuis l'envolée en 2025 du coût des matériaux de construction. Ce marché présente aussi l'avantage incontestable de la conformité aux normes. La réglementation RE2020 impose aux constructions neuves des critères stricts en matière de consommation d'énergie et de réduction de l'empreinte carbone. La performance énergétique est donc optimisée, avec à la clé des économies substantielles sur les factures de chauffage. Autre intérêt du marché du neuf : les solides garanties légales qui l'entourent. La garantie décennale (couvrant les défauts de construction pendant 10 ans) et la garantie de parfait achèvement (permettant de corriger les défauts de construction relevés dans l'année qui suit la livraison) sont des outils juridiques majeurs pour sécuriser un achat. Les avantages financiers liés à l'achat d'un bien neuf ne sont pas non plus négligeables. D'une part, les frais de notaire sont moins élevés que pour un bien ancien (2 à 3 % contre 7 à 8 %). D'autre part, un PTZ (Prêt à Taux Zéro) peut être accordé jusqu'au 31 décembre 2027 aux primo-accédants qui achètent un bien immobilier neuf, individuel ou collectif (sous conditions d'éligibilité). Donc, neuf ou ancien ? Tout dépend des priorités de l'acquéreur. S'il privilégie la performance énergétique, la conformité aux normes, les garanties juridiques, la modernité des aménagements, l'absence de travaux et la tranquillité d'esprit, le marché du neuf s'impose. S'il préfère un bien de caractère ou atypique, s'il est bricoleur ou s'il dispose du budget pour réaliser des travaux, s'il est au fait de toutes les questions autour de ce marché spécifique (aspects juridiques, fiscaux, réglementaires…), l'ancien parait un choix judicieux.