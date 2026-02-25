Immobilier : les villes accessibles avec un budget de 100 000, 200 000 ou 300 000 euros

information fournie par Moneyvox • 25/02/2026 à 08:22

Dans un marché tendu avec quel budget est-il encore possible d'acheter ? ( Crédits Photo: © PRILL Mediendesign - stock.adobe.com)

Avec un niveau élevé des prix et des taux, acheter un logement peut parfois sembler hors de portée. Pourtant, certaines villes restent encore accessibles avec un budget de 100 000 à 300 000 euros.

Vous voulez acheter un bien immobilier avec un budget de 100 000, 200 000 ou 300 000 euros ? Pour vous aiguiller dans votre choix, Meilleurtaux et Leboncoin Immo ont récemment publié leur premier baromètre du marché immobilier. Une étude des prix pratiqués dans 32 villes françaises qui permet de savoir où il est possible de devenir propriétaire et quels sont les types de biens immobiliers accessibles en fonction de son budget. Les réponses tranche par tranche.

Où acheter un bien immobilier pour moins de 100 000 euros ?

Vous envisagez de devenir propriétaire, mais vous disposez d'un budget limité pour votre achat immobilier ? Avec 100 000 euros ou moins, la liste des villes accessibles est réduite. Les potentiels acquéreurs peuvent notamment oublier les grandes métropoles. À Paris, par exemple, aucune annonce immobilière n'existe à moins de 100 000 euros. À Lyon, seulement 2% des annonces passées au crible par Meilleurtaux et Leboncoin Immo se situent dans cette tranche budgétaire.

Devenir propriétaire avec un budget de 100 000 euros reste néanmoins possible dans certaines villes. Cela est par exemple le cas à Saint-Etienne, où 62% des biens immobiliers en vente se situent en dessous de ce seuil. Limoges arrive en seconde place de ce classement avec 56% des biens mis en vente sous la barre des 100 000 euros, essentiellement des T2 et des T3. Enfin, Mulhouse se révèle également accessible avec un petit budget, puisque 47% des annonces se situent sous les 100 000 euros.

Dans quelles villes devenir propriétaire avec un budget de 200 000 euros ?

Avec 200 000 euros de budget, le nombre de communes où il est possible d'acheter un bien immobilier s'accroît fortement. Les villes de taille intermédiaire, notamment, deviennent accessibles. Entre 50 et 60% des annonces immobilières des villes de Brest, Besançon, Le Mans, Tours, Orléans et Dijon, entre autres exemples, sont proposées entre 100 000 et 200 000 euros. Une proportion qui grimpe même à environ deux tiers des annonces pour les villes d'Angers, Caen, Grenoble et Metz.

Dans la plupart des cas, les annonces en question concernent principalement des T2 ou des T3, et peuvent donc correspondre au projet d'achat immobilier d'un primo-accédant ou d'un investisseur locatif. En revanche, Paris reste très difficilement accessible avec un budget compris entre 100 000 et 200 000 euros (9% des biens se situent dans cette tranche), tout comme Lyon (19% du marché) et Bordeaux (29% des logements proposés à la vente).

Quelles villes sont accessibles avec un budget immobilier de 300 000 euros ?

Avec un budget compris entre 200 000 et 300 000 euros, le panel de villes où il est possible de devenir propriétaire d'un logement s'élargit. Avec un tel budget, il est par exemple possible de faire l'acquisition d'un T3, voire d'un T4, dans certains quartiers de Rennes, Nantes, Toulouse, Montpellier, Toulouse et Marseille. Les familles peuvent donc trouver chaussure à leur pied et disposer d'un logement dont la superficie est adaptée à leurs besoins.

En revanche, la ville de Paris reste encore difficilement accessible, même avec un tel budget. En effet, 14 % seulement des biens immobiliers étudiés au travers du Baromètre du marché immobilier de Meilleurtaux et Leboncoin Immo sont proposés entre 200 000 et 300 000 euros, pour l'essentiel des T2. Toujours à Paris, le choix s'élargit grandement avec un budget de plus de 400 000 euros, puisque 47% des annonces entrent dans cette tranche.