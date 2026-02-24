La SCPI Sofidy Europe Invest renforce sa présence en Espagne avec un hôtel 3 étoiles à Salou, près de Barcelone

SOFIDY
Agissant pour le compte de la SCPI Sofidy Europe Invest, Sofidy annonce l'acquisition d'un hôtel 3 étoiles à Salou, station balnéaire emblématique de la Costa Dorada en Espagne. Réalisée conjointement avec le groupe Pierre & Vacances, cette opération s'accompagne de la signature d'un bail commercial ferme de 12 ans (1) incluant une composante de loyer variable, offrant ainsi une visibilité locative de long terme.
Une opération ciblée au service de la performance
Ce nouvel actif, développé sur 9 138 m², comprend 175 chambres et bénéficie du rooftop le plus élevé de Salou, offrant une vue panoramique sur la baie.
Construit en 1989, l'hôtel initialement orienté famille a été récemment repensé pour séduire une clientèle plus jeune, tout en capitalisant sur son attrait touristique. Pierre & Vacances, locataire majeur de l'immobilier hôtelier en Europe, assure l'exploitation de l'établissement via un bail longue durée de 12 ans (1) signé à l'occasion de cette transaction, incluant une indexation partiellement variable du loyer.
L'établissement profite d'une desserte directe vers l'aéroport de Barcelone, renforçant son attractivité pour une clientèle internationale, et de la proximité immédiate avec le parc PortAventura World, véritable moteur de fréquentation toute l'année.
Un actif positionné sur une destination en croissance
La réouverture continue du parc PortAventura World contribue à une moindre saisonnalité et un afflux touristique constant, même hors saison estivale.
Sofidy Europe Invest poursuit, à travers cette acquisition, sa stratégie d'investissements sélectifs sur des emplacements prime et à fort potentiel de création de valeur à long terme pour ses épargnants.
(1) Les informations relatives aux baux (durée, indexation) et aux taux d'occupation ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne sauraient être assimilées à une promesse de rendement.
Les SCPI Sofidy sont disponibles à la souscription en direct chez BoursoBank ainsi que dans les contrats d'assurance-vie (BoursoVie et Ex-Direct) et dans le plan d'épargne retraite PERin MATLA.
Les parts de SCPI sont des placements à long terme recommandés dans le cadre d'une diversification de patrimoine, avec une durée minimale conseillée de 8 ans. L'investissement présente des risques : absence de rendement, perte en capital, illiquidité et risque de durabilité. Il n'existe aucune garantie ou protection du capital. Le détail des risques figure dans le Document d'Informations Clés (DIC) et la note d'information de la SCPI.
