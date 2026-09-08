Immobilier: les prix des logements anciens en baisse de 0,8% sur un an au 2T 2026 (indice Notaires-Insee)

Les prix de l'immobilier ancien ont reculé de 0,8% en France au deuxième trimestre, tirés vers le bas par les prix des maisons, après un an de hausse, selon l'indice Notaires-Insee de référence publié mardi.

Au premier trimestre de 2026, les prix étaient restés stables sur un an, après avoir progressé de 1,1% au cours de l'année 2025.

Les prix des appartements sont quasi stables (-0,1%) au deuxième trimestre, mais ceux des maisons se sont repliés de 1,3% sur un an.

En Île-de-France, les prix ont baissé de 0,3%, tirés vers le bas par les maisons (-1,5%), tandis que les appartements ont gagné de la valeur (+0,3%).

Dans les autres régions, les prix baissent aussi, de 1% sur un an, avec une baisse plus marquée pour les maisons que pour les appartements.

Au cours des douze derniers mois, soit de juillet 2025 à juin 2026, 958.000 transactions de logements anciens ont été enregistrées, un niveau équivalent à celui observé d'avril 2025 à mars 2026.

"Le volume annuel de transactions s'est redressé entre octobre 2024 et décembre 2025, après une baisse continue depuis la fin avril 2022", début de la crise du secteur en raison de la hausse des taux d'intérêt, et "se stabilise depuis le début de l'année", précise l'Insee.

L'indice a par ailleurs révisé à la baisse la variation des prix au premier trimestre 2026 par rapport aux trois mois précédents, qui passe de +0,2% à -0,2%.