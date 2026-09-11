Immobilier : la BCE relève son principal taux directeur, quelles conséquences pour les emprunteurs ?

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 11/09/2026 à 16:48

La Banque centrale européenne (BCE) a acté, ce jeudi 10 septembre 2026, une hausse de 0,25 point de son principal taux directeur. Illustration. (OleksandrPidvalnyi / Pixabay)

La Banque centrale européenne (BCE) a acté, ce jeudi 10 septembre 2026, une hausse de 0,25 point de son principal taux directeur. Il atteint à présent 2,50 %, soit le plus haut niveau depuis mars 2025. Cela signifie-t-il que les taux immobiliers qui s'appliquent aux futurs acheteurs vont suivre la même progression ? Pas forcément, explique Le Parisien .

Un impact sur les taux immobiliers

La BCE a pris cette décision afin de limiter les effets de l'inflation, en hausse continue depuis juin 2026, date de la précédente évolution du taux directeur. Il s'agissait alors de la première augmentation depuis 2023. La récente remontée des taux serait également lié au dynamisme actuel de la zone euro (+ 0,4 % au deuxième trimestre).

Reste que cette augmentation du taux directeur pourrait avoir des conséquences directes sur les particuliers souhaitant acheter un bien immobilier. Le taux directeur et les taux d'intérêt appliqués par les banques sont en effet liés, car ces dernières empruntent à la BCE une partie des liquidités qu'elles prêtent. Les acteurs du marché immobilier craignent ainsi que cette nouvelle hausse réduise encore le volume de transactions, qui ne devrait déjà pas atteindre le million initialement prévu.

Des conséquences limitées

L'inquiétude doit toutefois rester mesurée. Le taux d'emprunt des particuliers toutes durées confondues, actuellement de 3,65 % en moyenne selon SeLoger, devrait bien augmenter prochainement, mais légèrement. Les banques n'ont globalement pas besoin de liquidités supplémentaires et « ont déjà anticipé dans leurs barèmes de septembre le relèvement des taux de la BCE à venir » , selon Sandrine Allonier, porte-parole du courtier Vousfinancer.

Ainsi, les établissements bancaires ne souhaiteraient pas rompre la dynamique actuelle du marché. « Une hausse de 25 points de base de la BCE ne signifie donc pas automatiquement + 0,25 point sur les crédits immobiliers » , a confirmé Philippe Crevel, économiste, directeur général du Cercle de l’Épargne. Toutefois, le taux d’emprunt à dix ans de l’État (OAT), qui sert aussi au calcul des taux d'intérêt des banques, est également en forte hausse. Les banques pourraient ainsi devenir plus prudentes et demander davantage de garanties aux candidats emprunteurs.