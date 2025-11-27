Immobilier : les anciens locaux de Disney à Paris transformés en 438 logements sociaux étudiants

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 27/11/2025 à 10:39

Un logement de 20 m2 avec salle de bains et kitchenette sera proposé à 400 euros par mois. Illustration. (Pixabay / Pexels)

L’ancien siège de Disney, situé dans le XIIIe arrondissement de Paris, va être transformé en logements sociaux pour étudiants. Au total, le site de 11.000 m2 accueillera 438 appartements, rapporte France Info ce mardi 25 novembre 2025.

Une pression de la mairie

Les locaux se trouvent près des quais de Seine, non loin de plusieurs universités et écoles privées, dont l’école d’architecture. Si ce projet a pu voir le jour, c’est notamment grâce à la pression exercée par la Mairie de Paris sur la banque qui est propriétaire de l’immeuble. Sur les réseaux sociaux, l’adjoint en charge du logement, Jacques Baudrier, s’est réjoui d’une « belle victoire » .

« 90 % des offres qu’ils ont reçues, c’étaient des offres pour faire du coliving, donc un produit immobilier spéculatif avec des chambres louées à 1.000 euros pour détourner l’encadrement des loyers , a détaillé l’élu. J’ai pris contact avec cette banque pour leur dire que, si un tel projet était envisagé, il rencontrerait les plus grandes difficultés et l’opposition franche et massive de la mairie. »

400 euros pour un 20 m2

Le bâtiment devrait accueillir des logements de « 19 à 20 mètres carrés, tous équipés d’un espace sanitaire avec toilette, douche, et kitchenette. À chaque étage, il y aura une buanderie partagée et des espaces de coworking pour le travail en collectif » , explique Romain Desforges, directeur du développement foncier du bailleur CDC Habitat. Le prix ? 400 euros par mois pour un 20 m2 avec salle de bain et kitchenette, soit moitié moins que certaines offres similaires dans le parc privé. Mais il faudra encore attendre, la fin des travaux est prévue pour la rentrée 2029.