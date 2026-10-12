Point de gestion – ESG Tendances Pierre | Septembre 2026

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Performances, évolution de la valeur liquidative, allocation du portefeuille… Découvrez les principaux indicateurs de la société civile ESG Tendances Pierre.

Au mois de septembre, la SC ESG Tendances Pierre poursuit son évolution régulière, portée par la progression de sa valeur liquidative et la diversification de son portefeuille immobilier. Le fonds maintient une allocation répartie entre différentes typologies d'actifs et zones géographiques, dans une perspective de création de valeur sur le long terme.

Le portefeuille conserve des fondamentaux locatifs solides, avec un taux d'occupation financier qui demeure élevé. Cette stabilité s'accompagne d'une gestion attentive des investissements et des équilibres du portefeuille, en cohérence avec la stratégie de diversification et le positionnement ISR du fonds.

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