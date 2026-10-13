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Gaz dans les logements neufs : 2027 marque la fin de la dernière exception

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information fournie par Boursorama avec LabSense 13/10/2026 à 08:30
C’est désormais acté : en 2027, le gaz s'en va.… des logements neufs. La dernière petite exception qui lui permettait encore de s’y glisser disparaît, refermant une parenthèse déjà bien entamée par la RE2020, la réglementation environnementale façonnant les nouvelles constructions. Avec le décret n° 2026-863 du 12 septembre 2026, fini les chaudières ou les appoints hybrides : le neuf sera électrique, renouvelable ou ne sera pas. Cette rupture nette s’inscrit dans une stratégie de décarbonation et de protection des ménages face à la volatilité du gaz. Pour les promoteurs, architectes et installateurs, le message est limpide : le futur du chauffage dans le neuf sera performant, propre et branché.

Gaz dans les logements neufs : 2027 marque la fin de la dernière exception / iStock.com - Evgen_Prozhyrko

Gaz dans les logements neufs : 2027 marque la fin de la dernière exception / iStock.com - Evgen_Prozhyrko

La transition énergétique avance, le gaz recule

Le gaz naturel, énergie fossile par excellence, n’a plus vraiment sa place dans un pays qui vise la neutralité carbone en 2050. La France accélère donc la cadence : objectif 1 million de pompes à chaleur par an d’ici 2030 - contre environ 500 000 aujourd’hui - et des aides à l’électrification portées à 10 milliards d’euros par an à l'horizon 2030. Les ménages sont encouragés à anticiper le virage grâce à des signaux financiers clairs - hausse de TVA, MaPrimeRénov’ plus stricte, bonus pour les PAC - qui incitent à tourner la page du gaz. Et ils semblent prêts : 74 % choisiraient une solution renouvelable, tandis que près de la moitié disposent déjà d’un équipement EnR (c’est-à-dire, fonctionnant avec une énergie renouvelable). Dans le neuf, la pompe à chaleur air/eau s’impose largement : elle équipe déjà plus de 80 % des maisons individuelles conformes à la RE2020, grâce à son efficacité, son coût d’usage réduit et ses aides généreuses. Dans les immeubles collectifs, le raccordement à un réseau de chaleur urbain, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération, constitue une alternative solide. Pour compléter le tableau, le poêle à granulés, le solaire thermique ou le chauffe‑eau thermodynamique viennent répondre à des besoins spécifiques selon les projets. Une constante demeure : ces solutions doivent être installées par des professionnels certifiés RGE, passage obligé pour garantir que la transition énergétique ne se fasse pas au petit bonheur la chance.

Chronique d’une disparition attendue

L’interdiction du gaz dans les logements neufs n’est pas une surprise. La RE2020, entrée en vigueur en 2022, avait déjà rendu les chaudières gaz incompatibles avec les seuils carbone en maisons individuelles. En pratique, le gaz avait donc marqué le pas dans le neuf… sauf dans un cas : les PAC hybrides avec appoint gaz, encore utilisées dans certains immeubles collectifs. Le plan d’électrification présenté en avril 2026 vient refermer cette ultime exception. Dès les permis de construire déposés en 2027, toute installation gaz est proscrite, y compris en complément d’une pompe à chaleur. La règle est simple : logements collectifs ou maisons individuelles, chaque logement neuf devra être équipé d’une solution 100 % électrique ou renouvelable. Point important : c’est la date de dépôt du permis qui fait foi. Un permis déposé fin 2026 pourra encore intégrer un appoint gaz, même si le bâtiment est livré en 2028.

Le présent article est rédigé par Labsense pour Boursorama. Cet article ne doit en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement ou un placement. Boursorama ne saurait être tenu responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article.
2 commentaires
  • 08:57

    " et de protection des ménages face à la volatilité du gaz."

    Il n' aura pas de protection des ménages lorsque les prix (artificiels) de l'électricité flamberont.
    On nous vend 4x fois le prix de revient de l’électricité et ce n'est pas fini.

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