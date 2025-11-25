Immobilier : cette commune du Rhône propice à l’investissement malgré la flambée de la taxe foncière

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 25/11/2025 à 13:25

Le taux de la taxe foncière y atteint 34,08 % en 2025, un niveau inchangé en dehors de la revalorisation nationale de 1,7 %. Illustration. (Samuilawfirm / Pixabay)

Un nouvel indicateur vient éclairer les choix des acheteurs et investisseurs immobiliers : l’indice d’attractivité locatif (IAF). Cet indicateur élaboré par le spécialiste de l’investissement locatif Maslow.immo évalue la capacité des communes à rester séduisantes malgré la hausse continue de la taxe foncière. Comme le rapporte Actu Lyon , dimanche 23 novembre 2025, une commune de la métropole de Lyon (Rhône) se distingue : Vénissieux.

Une fiscalité maîtrisée

Si la commune est souvent perçue comme un lieu de trafic et d’insécurité, le classement ne s’intéresse ni à la réputation ni au contexte social, mais à la combinaison entre vitalité du marché et stabilité fiscale. Alors que la taxe foncière a augmenté de 37,3 % en moyenne en dix ans, selon l’UNPI, Vénissieux parvient à contenir la hausse.

Le taux communal atteint 34,08 % en 2025, un niveau inchangé en dehors de la revalorisation nationale de 1,7 %. Une stratégie de la maire Michèle Picard (PCF), qui a maintenu un cap identique à celui des grandes villes voisines. Autre atout majeur : un prix moyen autour de 3.132 euros le m2, selon SeLoger. Il est nettement en dessous de Lyon et de la plupart des communes de la métropole.

Derrière Massy et devant Castelnau-le-Lez

Pour établir son classement, Maslow.immo s’est concentré sur le taux de croissance annuel moyen (TCAM) des ventes sur dix ans ainsi que sur l’évolution du taux de taxe foncière, en écartant les communes trop petites. La plateforme a ainsi attribué à chaque ville une note de 0 à 100 en fonction de son attractivité fiscale.

Avec 91,55/100, Vénissieux décroche ainsi la deuxième marche du podium, juste derrière Massy (Essonne) et devant Castelnau-le-Lez (Hérault). Une performance qui confirme une tendance forte : les villes périphériques bien desservies, proposant des prix maîtrisés et une fiscalité stabilisée, gagnent du terrain face aux centres urbains plus coûteux.