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Immobilier : ces passoires énergétiques qui pourraient être remises à la location sans travaux dès 2027
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information fournie par Boursorama avec Newsgene 31/08/2026 à 16:16

Le coefficient utilisé pour convertir la consommation électrique en énergie primaire passera de 1,9 à 1,7. Illustration. (Etadly / Pixabay)

Le coefficient utilisé pour convertir la consommation électrique en énergie primaire passera de 1,9 à 1,7. Illustration. (Etadly / Pixabay)

À partir de janvier 2027, le calcul du DPE va devenir plus favorable aux logements chauffés à l'électricité. Certains biens classés F ou G pourraient ainsi gagner une classe sans travaux et revenir sur le marché locatif, au moins pour quelques années.

Certains logements chauffés à l'électricité pourraient voir leur diagnostic de performance énergétique (DPE) s'améliorer dès le 1er janvier 2027, et ce, sans travaux. Un arrêté publié au Journal officiel le 26 août 2026 modifie en effet la manière dont l'électricité est prise en compte dans le calcul. En conséquence, certaines habitations concernées par l'interdiction de mise en location pourraient désormais y échapper, comme l'explique Capital .

Les logements notés F ou G

Le coefficient utilisé pour convertir la consommation électrique en énergie primaire passera de 1,9 à 1,7. Cette évolution devrait principalement profiter aux logements situés à la frontière entre deux classes énergétiques, et notamment ceux notés F ou G actuellement. D'après l'étude transmise au Conseil supérieur de l'énergie, près de 125 000 logements privés proposés à la location pourraient ainsi perdre leur statut de passoire énergétique, soit 14 % des biens concernés.

Dans les faits, ces logements ne deviendront pas plus économes en énergie. Seule la méthode de calcul qui définit leur note au DPE changera. Mais cette évolution suffira à « améliorer leur classement énergétique, parfois sans réaliser de travaux » , explique Brice Cardi, président du réseau l'Adresse. Alors que les logements notés G ne peuvent plus être proposés à la location depuis le 1er janvier 2025, certains pourraient ainsi gagner une place et retrouver le marché locatif. Du moins temporairement, puisque les logements notés F seront concernés à leur tour à partir de 2028, puis les E en 2034.

Une attestation à télécharger

« Les propriétaires peuvent d'ailleurs dès maintenant vérifier, à partir des données de leur DPE, s'ils sont susceptibles de gagner une classe avec le nouveau calcul, via l'Ademe par exemple » , précise le spécialiste. Pour les DPE concernés, une attestation de changement d'étiquette pourra par ailleurs être obtenue via l'observatoire de l'Ademe.

Au-delà de la location, une meilleure étiquette énergétique peut également améliorer l'attractivité d'un logement à la revente et limiter la décote généralement associé aux passoires thermiques.

DPE
Passoires thermiques
© Boursorama avec Newsgene
3 commentaires
  • 17:50

    On retrouve tout doucement du bon sens. Quand ce coef sera revenu à 1 on aura enfin corrigé cette ignominie.

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