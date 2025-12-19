Immobilier : 3 alternatives au viager pour les seniors qui possèdent un logement

information fournie par Moneyvox • 19/12/2025 à 10:10

D'autres alternatives au viager existent ( Crédits photo: © Goran - stock.adobe.com)

Comme 8 personnes de plus de 60 ans sur 10, vous possédez au moins un bien immobilier ? Voici 3 alternatives à la vente en viager à considérer pour créer de la trésorerie grâce à votre logement.

Vous possédez au moins un bien immobilier et vous voulez transformer ce patrimoine en liquidités sans vous en départir ? Si la vente en viager reste la solution la plus connue, d'autres solutions peuvent vous permettre d'obtenir du cash sans avoir à déménager. Prêt viager hypothécaire , vente partielle de propriété et Prêt libre patrimoine : voici les 3 alternatives au viager à envisager.

Alternative n° 1 : le Prêt viager hypothécaire (PVH)

Entre 5 000 et 6 000 ventes chaque année : le viager représente une goutte d'eau dans l'océan des transactions immobilières. Pour Thibault Corvaisier, cofondateur de Merci Prosper, "le viager reste une solution de niche, surtout adaptée aux personnes seules ou sans héritiers". Heureusement, pour transformer leur patrimoine immobilier en cash, les seniors ont d'autres options. Les plus de 60 ans peuvent notamment choisir de souscrire un Prêt viager hypothécaire, ou PVH.

Plus simple et bénéficiant d'une meilleure image que le viager, le PVH est un type de prêt spécialement conçu pour les personnes âgées de 60 ans ou plus. En principe, le remboursement de la somme empruntée, qui peut correspondre à tout ou partie de la valeur du bien immobilier, se fait lors de la vente du logement ou du décès de l'emprunteur. Seul hic : le taux d'intérêt parfois élevé facturé par les banques, comme le souligne Thibault Corvaisier : "Les banques n'aiment pas l'incertitude, donc elles facturent des taux élevés, autour de 7 %".

Bon à savoir : le PVH est un emprunte bancaire et, à ce titre, les consommateurs bénéficient de nombreux mécanismes de protection, notamment grâce au calcul du TAEG et au taux d'usure.

Alternative n° 2 : la vente partielle de propriété

Vous voulez éviter de voir le montant des intérêts capitalisés liés à votre Prêt viager hypothécaire s'envoler ? Une autre option existe : la vente partielle de propriété. Le principe ? Le propriétaire du logement vend une partie de son bien immobilier, généralement comprise entre 10 et 20 % de la valeur du bien en question. Il peut alors continuer d'y habiter sans avoir de loyer à payer. D'un point de vue juridique, le logement est détenu en indivision avec l'acheteur.

Pour le cofondateur de Merci Prosper, qui propose cette solution aux seniors, l'idée de la vente partielle de propriété est de "vendre un peu maintenant pour bien vivre, et vendre le reste demain pour transmettre". Nouvelle en France, cette solution a déjà été mise à l'épreuve dans d'autres pays, à l'image de l'Allemagne et du Royaume-Uni, et permet d'éviter le frein psychologique lié à la vente en viager et le coût parfois exorbitant d'un Prêt viager hypothécaire.

Alternative n° 3 : le nouveau "prêt libre patrimoine"

Depuis le 10 décembre 2025, une nouvelle alternative à la vente immobilière en viager est apparue sur le marché : le "prêt libre patrimoine". Un emprunt lancé par le cabinet Bougardier, spécialiste du crédit hypothécaire, qui permet aux propriétaires de biens immobiliers de ne pas avoir à se justifier concernant l'usage des fonds. La somme d'argent débloquée grâce à ce type de financement peut donc servir librement à faire un don, à partir en voyage ou encore à faire des travaux d'aménagement dans son logement.

"Les banques demandent de plus en plus de devis, de factures. La trésorerie de confort, c'est devenu très difficile à obtenir" note Véronique Bougardier, fondatrice du cabinet Bougardier. D'un point de vue pratique, le "prêt libre patrimoine" peut permettre aux séniors d'obtenir de 200 000 à 500 000 euros en une seule fois, sans avoir besoin de souscrire d'assurance obligatoire, de domicilier leurs revenus et de justifier de l'usage des fonds.