Il récupère les clés de ses amis absents et en profite pour sous-louer leur maison illégalement avec un faux bail

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 12/06/2026 à 15:03

Un jeune couple a été victime d'un escroc qui louait un appartement qui ne lui appartenait pas. (illustration) (Free-Photos / Pixabay)

Dans le Pas-de-Calais, un jeune couple qui pensait emménager dans une maison à Béthune a été victime d'une escroquerie. Un homme, désormais visé par une plainte, leur a fait signer un bail pour un logement qui ne lui appartenait pas, relate La Voix du Nord .

Un logement insalubre

L'affaire commence au mois d'avril. La jeune femme âgée de 23 ans évoque son projet d'emménagement auprès d'une connaissance. L'homme lui propose alors une petite maison située à Béthune, affirmant qu'elle appartenait à sa mère décédée. Le loyer est modeste, une véritable opportunité pour le couple. Emballés, les deux jeunes signent un bail et versent 95 euros de frais de dossier ainsi que 440 euros correspondant au premier loyer.

Mais dès leur installation, les problèmes s'accumulent. Des dysfonctionnements de plomberie apparaissent et l'humidité est omniprésente dans le logement. Alerté, le prétendu propriétaire assure qu'il va intervenir, en vain.

La maison appartenait à des amis de l'escroc

Quelques jours plus tard, l'homme a finalement été contraint de leur révéler la supercherie par SMS. La clé de la maison lui avait en effet été confiée par un couple d'amis installé dans le sud de la France, qui revenait justement à Béthune pour le week-end. Il allait donc être démasqué.

Le problème, c'est qu'il savait que la maison n'était pas en état d'être louée. Le logement présente notamment des infiltrations d'eau et un risque électrique. Des travaux de rénovation doivent être engagés avant toute mise en location. « S’ils n’étaient pas remontés, on serait peut-être restés six mois ici. On ne sait pas ce qui aurait pu arriver » , déplore la locataire, toujours dans l'attente d'une solution de relogement.

Les propriétaires ont depuis déposé plainte pour faux bail, usurpation d'identité, faux documents et mise en danger d'autrui. Une enquête a été ouverte.