Crédit immobilier : vers une légère hausse des taux en cette fin d'année

Les taux des crédits immobiliers devraient légèrement augmenter en cette fin d'année. (illustration) (Pexels)

Les taux des crédits immobiliers, établis à 3,30 % pour les prêts sur 20 ans en octobre 2025 d’après le courtier Vousfinancier, restent stables ou en très légère hausse depuis près de six mois. L'instabilité gouvernementale et la dégradation de la note de solvabilité de la France n'ont eu un impact modéré. Cette tendance devrait se poursuivre d'ici la fin de l'année, rapporte Capital .

Tout semble dépendre ici du sort réservé au nouveau gouvernement et à son Premier ministre Sébastien Lecornu. La variation des taux « dépendra du délai nécessaire à la composition du nouveau gouvernement, de la confiance que les marchés financiers lui accorderont et, surtout, de sa capacité à faire adopter un budget pour 2026 » , estime Sandrine Allonier, porte-parole de Vousfinancer.

Vers un taux à 3,50 % ?

Pour l’heure, les experts semblent s'accorder sur un niveau de risque moyen en décembre. Vousfinancer envisage par exemple des hausses « très modérées » qui porteraient le taux sur 20 ans à 3,50 %. Jordan Frarier, président de Foncia Transaction, envisage aussi un taux à 3,50 %. Quant à Thomas Lefebvre, vice-président de SeLoger en charge des données, il évoque auprès de Capital « une fourchette de 3,25 % à 3,5 % pour des durées de crédit de 20 à 25 ans » .

Si les taux sur 20 ans étaient amenés à passer de 3,30 % à 3,50 %, l’impact sur les acheteurs devrait rester limité. Pour un emprunt de 200 000 euros, une telle évolution fait passer la mensualité de 1 139 euros à 1 160 euros, soit 21 euros en plus. Pour un emprunt de 300 000 euros, c’est 31 euros en plus. En clair, pour Julie Bachet, directrice générale de Vousfinancer, la capacité d’emprunt des acquéreurs serait préservée.