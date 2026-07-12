information fournie par Boursorama avec LabSense • 12/07/2026 à 08:30

Crédit immobilier : quels sont les différents types de prêts ? / iStock.com - Khanchit Khirisutchalual

Les prêts bancaires classiques : la base du financement

Le prêt amortissable est le pilier du crédit immobilier : il représente près de 95 % des emprunts en France. Chaque mensualité rembourse une part du capital et une part des intérêts. Le taux peut être fixe (sécurité et mensualités constantes) ou variable capé, c’est-à-dire révisable mais plafonné pour limiter les risques. Ce prêt s’adapte à tous les projets : résidence principale, secondaire ou investissement locatif. Autre formule prisée des investisseurs : le prêt in fine. L’emprunteur ne paie que les intérêts pendant toute la durée du crédit ; le capital est réglé en une fois à l’échéance. Résultat : des mensualités allégées et une optimisation de la déductibilité des intérêts en cas de location. Enfin, le prêt relais sert de passerelle entre la vente d’un bien et l’achat du suivant. Il finance temporairement une partie du nouveau logement, généralement sur 12 à 24 mois, le temps de finaliser la vente du bien actuel.

Les prêts aidés : un coup de pouce pour vous aider à devenir propriétaire

Plusieurs dispositifs publics complètent le prêt principal. Le Prêt à Taux Zéro (PTZ), sans intérêts, s’adresse aux primo-accédants sous conditions de ressources et selon la zone géographique. Il peut financer jusqu’à 40 à 50 % du coût du projet, dans le neuf ou l’ancien avec travaux. Le Prêt d’Accession Sociale (PAS) vise les ménages modestes et peut ouvrir droit aux APL. Le Prêt Conventionné (PC) fonctionne de manière similaire mais sans conditions de revenus, ce qui le rend accessible à un public plus large. Le Prêt Action Logement, destiné aux salariés du secteur privé, propose un taux avantageux pour financer une partie de la résidence principale. Les prêts complémentaires : épargne, collectivités et aides spécifiques. Le PSLA permet de louer un logement neuf avant de l’acheter à un prix encadré, avec avantages fiscaux et accompagnement sécurisé. Le Prêt Épargne Logement (PEL/CEL) offre un taux défini après une phase d’épargne. Certaines mutuelles ou caisses de retraite proposent également des prêts dédiés, tandis que les collectivités locales peuvent accorder des aides ou prêts bonifiés selon les territoires. Enfin, des solutions alternatives comme le crowdfunding immobilier ou le viager complètent le paysage du financement en France.