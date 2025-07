Conserver vos APL cet été : la démarche à ne pas oublier pour les étudiants / iStock.com - Worawee Meepian

Trois types d'aide au logement étudiant

Tout étudiant peut bénéficier, sous conditions, d'une aide au logement pour réduire le montant de son loyer. Trois types d'aide existent : l'APL (Aide personnalisée au logement) pour les locataires d'un logement qui a fait l'objet d'une convention entre le propriétaire et l'État ; l'ALF (Allocation de logement familial) pour les locataires mariés depuis moins de 5 ans (ou qui ont des enfants ou une personne à charge) exclus du bénéfice de l'APL ; l'ALS pour les locataires qui ne peuvent prétendre à aucune des deux allocations précédentes. Même si ces trois allocations peuvent potentiellement être versées aux étudiants, c'est l'APL qui est le plus souvent attribuée à ce public. Le problème des vacances d'été se pose pour chacune de ces aides. Il arrive fréquemment que les étudiants bénéficiaires se séparent de leur logement à la fin de l'année scolaire. Retour chez leurs parents, départ en vacances, prise de poste pour un emploi d'été, changement de lieu d'études... Quel qu'en soit le motif, cette interruption leur permet d'économiser deux mois de loyer, ce qui n'est pas négligeable.

Maintien, suspension ou interruption de l'aide

Les étudiants qui bénéficient d'une aide au logement sont tenus d'indiquer à la caisse s'ils gardent ou non leur logement pendant les deux mois de vacances. Cette démarche est obligatoire pour continuer à bénéficier du droit à l'allocation en juillet et août. En cas de non-déclaration avant la fin juillet, la CAF considérera par défaut que le logement a été quitté, et interrompra le versement de l'aide au logement dès le mois de juillet. En fonction de la situation de l'étudiant, trois cas de figure sont possibles au regard de l'aide au logement : le maintien, la suspension ou l'interruption. Si la location est conservée pendant l'été (et le loyer payé), l'étudiant doit en informer la CAF avant fin juillet pour continuer à recevoir l'aide au logement. Si, a contrario, le jeune quitte définitivement son logement, il doit préciser sa date de départ à la CAF, ce qui met fin au versement de l'aide. Une nouvelle demande d'aide au logement est à effectuer s'il intègre un nouveau lieu, et ce dès la signature du bail. La troisième option, l'interruption, s'applique quand l'étudiant quitte son logement pendant l'été et le retrouve à la rentrée. Dans ce cas, il ne paie pas de loyer pendant deux mois et ne perçoit dont pas l'APL pendant cette période. Pour pouvoir retrouver l'aide à son retour, il doit signaler sa situation à la CAF avant fin juillet.

Comment faire sa déclaration ?

Pour effectuer la démarche, il suffit de se connecter avant fin juillet à la rubrique "Mon compte" du site de la CAF (ou sur l'application mobile), et de cocher la case correspondant à sa situation (logement conservé ou non en juillet et août). Pour les étudiants salariés, les apprentis ou les alternants qui occupent un logement du Crous ou une résidence universitaire, aucune déclaration n'est à faire. Un numéro dédié permet d'obtenir des informations sur les aides au logement pour les étudiants (09 69 32 52 52, du lundi au vendredi de 9 h à 16 h 30).