Colocation en 2026 : une solution attractive face à la hausse des loyers

information fournie par BoursoBank • 02/11/2026 à 08:00

Face à la hausse des loyers, la colocation se présente comme une solution de logement intéressante (Crédits: Adobe Stock)

En 2026, la colocation n'est plus seulement une affaire d'étudiants. Alors que le coût moyen d'une chambre dans une colocation augmente moins vite que celui d'un studio, de plus en plus d'actifs se tournent vers cette solution pour maîtriser leur budget logement. Prix moyens, villes les plus chères et évolution du profil des colocataires : tour d'horizon des principaux enseignements de l'Observatoire de la colocation 2026 (1).

Prix de la colocation en 2026 : une hausse limitée malgré l'augmentation des loyers

Premier enseignement de l'édition 2026 de l'Observatoire de la colocation 2026 réalisé par le site spécialisé LocServices (1), le prix d'une colocation reste plutôt stable. Le loyer moyen (charges comprises) pour une chambre en colocation tourne aux alentours de 514 euros en 2026, contre 508 euros en 2025, soit une hausse de 1,15%.

Cette augmentation modérée est plutôt une bonne nouvelle pour les petits budgets puisque le montant moyen pour louer un studio T1, lui, subit une hausse de 4,4%, passant de 562 à 587 euros en moyenne entre 2025 et 2026.

Quelles sont les villes où la colocation coûte le plus cher en 2026 ?

Sans surprise, la région Ile-de-France concentre à elle seule 43% des recherches de colocation, dont 16,3% de la demande française pour la seule ville de Paris.

Toutefois, l'Observatoire de la colocation 2026 révèle qu'étonnamment, la ville où une colocation coûte le plus cher n'est pas Paris... mais Boulogne-Billancourt !

Dans le top 3 des villes métropolitaines de plus de 100.000 habitants les plus chères, on retrouve ainsi :

N°1 : Boulogne-Billancourt, qui ne rassemble que 1,7% des recherches mais où le loyer moyen en colocation (charges comprises) est de 807 euros.

qui ne rassemble que 1,7% des recherches mais où le loyer moyen en colocation (charges comprises) est de 807 euros. N°2 : Paris, qui concentre 16,3% des recherches de colocation (contre 12,5% en 2025) et où le loyer moyen en (charges comprises) est de 776 euros.

qui concentre 16,3% des recherches de colocation (contre 12,5% en 2025) et où le loyer moyen en (charges comprises) est de 776 euros. N°3 : Montreuil, qui représente 1,7% des recherches nationales et où le loyer moyen en colocation (charges comprises) atteint 658 euros.

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Qui choisit la colocation en France en 2026 ?

A priori, quand on pense «colocation», on pense étudiants. Pourtant, au fil des années le profil socio-professionnel des colocataires évolue en France. En 2026, les étudiants représentent encore 53 % des candidats à la colocation mais ce chiffre est en baisse puisqu'ils étaient 61% en 2022 et 56,8% en 2025 (2).

Désormais, les actifs représentent 44% des candidats à la colocation, contre 41,1% en 2025. Les retraités, eux, restent marginaux avec seulement 3% des candidatures contre 2% en 2025.

Quels sont les principaux garants des colocataires ?

Trouver un garant reste une étape essentielle pour les candidats à la colocation et il y a peu d'évolution sur le profil des garants en 2026 :

La famille : dans 63% des cas, le garant d'un colocataire est familial. Un chiffre stable puisqu'en 2025, la famille assurait le rôle de garant dans 69% des cas.

dans 63% des cas, le garant d'un colocataire est familial. Un chiffre stable puisqu'en 2025, la famille assurait le rôle de garant dans 69% des cas. La garantie Visale : le dispositif de cautionnement d'action Logement est utilisé par 15% des colocataires en 2026, contre 14% en 2025.

le dispositif de cautionnement d'action Logement est utilisé par 15% des colocataires en 2026, contre 14% en 2025. Aucun garant : la part des colocataires qui ne disposent d'aucun garant est en revanche en augmentation : 13% en 2026, contre 9% en 2025.

(1) Observatoire de la colocation 2026, LocServices, 04/09/2026.

(2) Observatoire de la colocation 2025, LocServices, 03/09/2025.

Les chiffres clés de la colocation en 2026

La colocation reste plus abordable que le studio : le loyer moyen d'une chambre atteint 514 euros charges comprises en 2026, soit une hausse de +1,15% alors qu'un studio coûte en moyenne 587 euros, soit une hausse de +4,4%.

L'Île-de-France reste le plus demandée : elle concentre 43% des recherches de colocation.

Le profil des colocataires évolue au fil des années : les actifs représentent désormais 44 % des candidats à la colocation, contre 53 % pour les étudiants.

FAQ La colocation en 2026

La CAF verse-t-elle des aides au logement en cas de colocation ?

Oui. En colocation, chaque colocataire peut bénéficier d'une aide au logement (APL, ALS ou ALF) s'il remplit les conditions d'attribution. L'aide est calculée individuellement en fonction notamment des ressources du demandeur, de sa situation personnelle, des caractéristiques du logement et de la part du loyer déclarée.

Est-il possible de louer en colocation sans garant ?

Oui, dans certains cas. Les locataires éligibles peuvent recourir à la garantie Visale, un dispositif de caution proposé par Action Logement qui peut, selon les situations, remplacer un garant physique. L'accès à ce dispositif dépend de conditions d'éligibilité et de l'acceptation du dossier par le bailleur.

Quels sont les principaux avantages de la colocation par rapport à un logement individuel ?

La colocation permet généralement de réduire le coût du logement, d'accéder à une surface plus importante et de partager certaines dépenses courantes, comme l'accès à internet ou certains équipements du logement. En contrepartie, elle implique une vie collective et offre moins d'intimité qu'un logement occupé seul.

Peut-on être en colocation lorsque l'on est salarié ?

Oui. La colocation n'est pas réservée aux étudiants. Elle est également choisie par de nombreux actifs, notamment dans les grandes villes où les loyers sont élevés. Elle peut constituer une solution pour réduire le poids du logement dans son budget tout en bénéficiant d'un logement plus spacieux.

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