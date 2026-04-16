information fournie par Boursorama avec LabSense • 16/04/2026 à 08:30

Garantie Visale 2026 : locataires éligibles, bailleurs et nouvelles règles / iStock.com - Panuwat Dangsungnoen

Qu'est-ce que la garantie Visale ?

Bien que sous-utilisée, la garantie Visale (Visa pour le logement et l'emploi) est un outil incontournable pour le secteur du logement locatif. Financée par les cotisations versées par les entreprises du privé à l' organisme gestionnaire Action Logement, elle a déjà profité à plus de 1,9 million de ménages depuis sa mise en place en 2016. La garantie Visale est un dispositif de cautionnement dans lequel Action Logement se porte garant du locataire auprès du bailleur. Son objectif est double. Elle permet aux locataires éligibles de bénéficier d'un cautionnement institutionnel simple et fiable, qui se substitue à un garant physique parfois difficile à trouver. Elle offre par ailleurs aux propriétaires une sécurité locative, en assurant l'avance des loyers et des charges impayés, ainsi que la prise en charge de certaines dégradations. L'organisme indemnise le bailleur sans franchise ni délai de carence, et se charge ensuite du recouvrement des sommes auprès du locataire. La caution Visale est entièrement gratuite, tant pour les locataires que pour les propriétaires. Condition essentielle pour en bénéficier : le bail doit être conclu après la signature du contrat de cautionnement Visale.

Davantage de logements et de bénéficiaires éligibles

Depuis le 6 janvier 2026, le dispositif offre plus d'inclusivité et une meilleure adéquation au marché actuel, renforçant ainsi son utilité sociale. Les plafonds de loyers garantis ont été relevés pour mieux s'adapter à l'évolution de la situation locative locale. Les montants maximums étaient basés jusque-là sur la localisation des logements, avec une différenciation entre l'Île-de-France et le reste du territoire. Le nouveau découpage comporte trois catégories de localisations, basées sur les spécificités locales des grandes agglomérations de plus de 100 000 habitants. À partir des données chiffrées constatant que les impayés surviennent essentiellement pendant les 36 premiers mois, les nouvelles dispositions prévoient une garantie qui couvre cette période sensible. À l'échéance des trois ans, un nouveau cautionnement Visale pourra être signé si le locataire dépose une nouvelle demande et s'il reste éligible. Par ailleurs, le plafond de ressources a été relevé de 1 500 € à 1 710 € net par mois, afin de faciliter l'accès au logement des salariés du secteur privé (ou agricole) âgés de plus de 30 ans. La nouvelle garantie Visale inclut également les salariés embauchés depuis moins de 6 mois, ainsi que les salariés en mutation professionnelle (jusqu'à 6 mois après le changement de lieu de travail). Les travailleurs saisonniers bénéficient de conditions d'accès assouplies : suppression du critère de mobilité géographique, possibilité d'accéder à la garantie pour un logement pérenne, plafonds de loyers garantis alignés sur les autres catégories de bénéficiaires. L'ouverture de Visale aux titulaires d'un bail mobilité (d'une durée de 1 à 10 mois) et à la location intergénérationnelle solidaire constituent les autres nouveautés 2026. À noter que les contrats de cautionnement Visale conclus avant le 6 janvier 2026 se poursuivent dans les conditions antérieures.