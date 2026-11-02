information fournie par Boursorama avec LabSense • 02/11/2026 à 08:30

Bureaux transformés en logements : ce qu’il faut savoir / iStock.com - MIRROR IMAGE STUDIO

Un projet de loi pour relancer le logement

Le projet de loi pour la relance et la décentralisation du logement a été déposé le mercredi 24 juin 2026. Il a depuis été adopté par les sénateurs mais est toujours en cours d'examen. Présenté par Vincent Jeanbrun, ministre de la ville et du logement, il évoque le lancement d’un troisième programme national de renouvellement urbain (PNRU3) pour transformer des quartiers et les adapter aux changements climatiques. Un autre objectif du projet est de permettre aux territoires les plus touchés par la crise du logement de "bénéficier d’un régime dérogatoire et accélérateur, permettant d’impulser la sortie de terre rapide de nouveaux projets". La transformation de bureaux en logements fait également partie du projet de loi, pour le quartier d’affaires de La Défense près de Paris. Le projet de loi parle ainsi de "sortir de la logique « tout‑bureau » et [de] créer un secteur à visiter et à vivre". Mais en pratique, comment se passe la transformation de bureaux en logements ?

Transformer des bureaux en logements : le changement de destination

Les bureaux vides sont nombreux en France et le Gouvernement souhaite transformer ces mètres carrés vacants en logements. L’idée ? Lutter contre la crise rencontrée depuis quelque temps maintenant par le secteur de l’immobilier, l’offre étant, dans diverses zones, inférieure à la demande. Mais avant de se lancer dans la transformation de bureaux en logements, il faut s’intéresser aux démarches à effectuer et aux autorisations à obtenir. Si vous souhaitez transformer des bureaux en logements, il faudra certainement commencer par procéder à un changement de destination du ou des biens concernés. Bonne nouvelle, la loi n° 2025-541 du 16 juin 2025, visant à faciliter la transformation des bureaux et autres bâtiments en logements, permet aux maires d’accorder des dérogations au PLU selon les cas. Pour les bureaux faisant partie d’une copropriété, l’accord de cette dernière est essentiel avant d’opérer un changement de destination. Mais là encore, la loi du 16 juin 2025 simplifie les choses puisqu’une majorité simple suffit désormais. Pensez à vérifier le règlement de votre copropriété avant d’agir. Rapprochez-vous de votre mairie pour en savoir plus sur les démarches à effectuer. Pensez aussi à vérifier le PLU (plan local d’urbanisme) pour savoir, entre autres, si le secteur où se trouve votre bien est réservé, ou non, à des activités économiques ou encore commerciales.

Permis de construire ou déclaration préalable ?

Si vous souhaitez entreprendre des travaux dans les bureaux que vous voulez transformer en logements, vous devrez vous rapprocher de votre mairie afin de faire une demande de permis de construire ou une déclaration préalable. Pour des modifications mineures en intérieur, le dossier à déposer ne sera pas le même que si vous intervenez sur la façade ou la structure, par exemple. De même, vérifiez si vous devez demander l’avis de l'architecte des Bâtiments de France. En cas de refus de la mairie, vous pouvez revoir votre projet, former un recours gracieux ou saisir le tribunal administratif.