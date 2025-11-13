Immobilier neuf : découvrez les grandes villes où la baisse des prix est la plus importante

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 13/11/2025 à 14:57

Les prix de l'immobilier neuf chutent dans la quasi-totalité des grandes villes françaises. (illustration) (dimitrisvetsikas1969 / Pixabay)

C'est peut-être le bon moment pour acheter un logement neuf. Le marché est marqué par une tendance à la baisse des prix, selon le baromètre semestriel publié ce mercredi 12 novembre par Empruntis et Trouver-un-logement-neuf et relayé par Capital . La décote touche neuf des dix plus grandes villes du pays. Seule Nice voit les prix augmenter.

Le prix moyen du T3, référence du secteur, a ainsi fortement diminué entre avril et octobre 2025. La plus forte variation est visible à Nantes, où il a dégringolé de 20 % en six mois, s'établissant à 247 300 euros. La baisse est plus nuancée dans les autres métropoles. À Bordeaux, le tarif est passé sous la barre des 300 000 euros, enregistrant une diminution de 11,5%. Les acheteurs peuvent acquérir un T3 pour 278 500 euros, contre 314 700 euros en avril (le prix précédent n'étant pas mentionné pour ce taux, il est calculé ici pour plus de cohérence). Le podium est complété par Lille où les prix du neuf ont subi une baisse de 7,36 % (le T3 est passé de 327 300 euros à 303 200 euros).

A Nantes, les mensualités baissent de plus de 300 euros

À Montpellier, les prix chutent de 7,16 %, ramenant l'acquisition d'un T3 à 281 500 euros, contre 303 200 euros il y a six mois. Marseille ferme le top 5. La baisse des prix du neuf atteint 6,1 %, faisant passer l'acquisition d'un T3 de 312 500 euros à 293 400 euros.

Selon les experts, ce « repli généralisé » est moins une perte de valeur qu'une réorientation profonde du marché, ce qui constitue une aubaine pour les acheteurs. Car même si la baisse est plus modérée dans d'autres villes comme Paris (0,24 %), Lyon (1,85 %) ou Toulouse (3,84 %), elle se traduit par une diminution des mensualités de crédit pour les acquéreurs. À Nantes, l'économie réalisée sur la durée totale d'un prêt de 20 ans atteint en moyenne 83 760 euros, soit plus de 300 euros par mois par rapport à avril.