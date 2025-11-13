SCPI lancées en 2024 : quel bilan en 2025 ?

information fournie par Primaliance • 13/11/2025 à 16:57

SCPI lancées en 2024 : quel bilan en 2025 ?

L’année 2024 a été riche en créations de SCPI : dix-huit nouvelles sociétés ont été lancées, dans un contexte immobilier encore tendu, marqué par la hausse des taux et une prudence accrue des investisseurs. L'année suivante, la collecte nette permet de distinguer les succès, des véhicules qui peinent à s’imposer.

Les SCPI qui se distinguent

Trois SCPI ont dépassé les 35 millions € collectés sur les trois premiers trimestres 2025 :

Leur succès peut s’expliquer par un positionnement clair et différenciant, mais aussi par une communication efficace qui semble résonner auprès des investisseurs. Ces SCPI montrent qu’un objectif de performance tangible attire, même dans un contexte de marché incertain.

L’effet notoriété

Certaines SCPI profitent visiblement de la renommée de leur société de gestion. Sofidy (Sofidynamic), CORUM AM (CORUM USA), Arkéa Reim (Momentime) ou Edmond de Rothschild Reim (Edmond de Rothschild Europa) bénéficient d’une confiance immédiate auprès des investisseurs, ce qui facilite le démarrage de la collecte.

L’innovation et les dispositifs attractifs

D’autres SCPI misent sur l’innovation pour se démarquer. Eden (Advenis Reim, 26 millions €), par exemple, a été la première SCPI 100 % européenne sans frais de souscription. Une période de parts sponsors a permis de récompenser les premiers souscripteurs, créant un élan initial et démontrant qu’une offre attractive peut accélérer la collecte. La SCPI Wemo One (Wemo Reim, 29 millions €), se démarque avec une stratégie visant les actifs de petite taille “smart caps”, et par l’absence de frais internes au-délà des frais de souscription et gestion.

La zone médiane

Sur les 3 premiers trimestres 2025, certaines SCPI, comme Mistral Sélection (17 millions €), Reason (15 millions €), Épargne Pierre Sophia (8 millions €) ou Elevation Tertiom (9 millions €), enregistrent des débuts honorables mais restent modestes. Bien que leur positionnement (ISR, data, santé, DOM-TOM) soit différenciant, leur défi sera de transformer l’intérêt initial en dynamique durable pour atteindre une taille critique.

Les moins performantes

Certaines SCPI, malgré la notoriété de leur gestionnaire, peinent à séduire. Elysées Grand Large (HSBC REIM) et Perial Opportunités Territoires (Perial) souffrent d’une image trop « traditionnelle » et d’une approche commerciale moins agressive, freinant leur progression sur un marché sélectif.

Conclusion

Un an après leur lancement, 7 SCPI sur 18 ont dépassé les 20 millions € de collecte nette, ce qui confirme la sélectivité du marché. Dans ce contexte, les facteurs clés de succès restent :

Bref, le simple lancement ne suffit plus : la SCPI doit convaincre rapidement et durablement pour s’imposer dans un marché exigeant.

Source : Aspim, Les fonds immobiliers grand public 3e trimestre 2025

Taux de distribution : la division du dividende brut, avant prélèvement libératoire et autre fiscalité payée par le fonds pour le compte de l’associé, versé au titre de l’année n (y compris les acomptes exceptionnels et quote-part de plus-values distribuées)

Cet article ne constitue par une recommandation personnalisée. La lecture des documents d’information est nécessaire avant toute décision d’investissement. Acheter des parts de SCPI est un investissement immobilier. Comme tout placement immobilier, il s’agit d’un investissement long terme dont la liquidité est limitée. Nous vous recommandons une durée de placement de 10 ans. Il existe un risque de perte en capital. De plus, les revenus ne sont pas garantis et dépendront de l’évolution du marché immobilier et du cours des devises. Investir dans une jeune SCPI inclue un risque lié à la non constitution du patrimoine. Comme pour tout placement, les performances passées ne préjugent pas des performances futures.