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Air France quitte Orly pour se recentrer sur Paris-Charles de Gaulle
information fournie par AFP 28/03/2026 à 11:32

Un avion d'Air France sur le tarmac de l'aéroport d'Orly, le 24 juin 2020 ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Un avion d'Air France sur le tarmac de l'aéroport d'Orly, le 24 juin 2020 ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Air France quitte samedi l'aéroport parisien d'Orly pour se recentrer sur celui de Roissy Paris-Charles de Gaulle qui poursuivra les liaisons vers Nice, Toulouse et Marseille.

Le dernier vol aux couleurs de la compagnie tricolore est un Nice-Paris qui atterrira à 21H55 à Orly, a indiqué Air France à l’AFP.

Ce recentrage sur le hub de Paris-Charles de Gaulle avait été annoncé à l’automne 2023 pour toutes les opérations hors vols de et vers la Corse, qui est une Délégation de Service Public.

Ces "navettes" entre Orly et ces grandes villes, avec des rotations toutes les heures, voire moins, se sont essoufflées depuis la pandémie de Covid-19.

Air France a prévu de renforcer les liaisons entre Paris-Charles de Gaulle et Toulouse, Nice et Marseille avec respectivement 12, 12 et 10 rotations par jour.

Le groupe Air France reste toutefois présent à Orly avec la compagnie Transavia qui devient son opérateur de référence au départ de Paris-Orly.

La compagnie à bas coûts inaugurera dès le 29 mars 2026 des liaisons entre Paris-Orly et Toulouse, Nice et Marseille, proposées respectivement 8, 8 et 2 fois par jour.

L’ensemble des vols vers les destinations Outre-mer - Pointe-à-Pitre, Fort-de-France, Saint-Denis de la Réunion et Cayenne - seront également assurés au départ de Paris-Charles de Gaulle.

"Ce recentrage des opérations à Paris-Charles de Gaulle facilitera les correspondances internationales et renforcera la connectivité des régions et des territoires d’Outre-mer", indique la compagnie.

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