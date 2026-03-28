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Les bateaux d'aide humanitaire vers Cuba localisés, les équipages "sains et saufs"
information fournie par AFP 28/03/2026 à 12:40

Un navire de la marine mexicaine prêt à porter assistance au bateau Maguro faisant partie du convoi "Nuestra America" d'aide humanitaire à destination de Cuba, le 21 mars 2026 en mer des Caraïbes ( AFP / YURI CORTEZ )

Un navire de la marine mexicaine prêt à porter assistance au bateau Maguro faisant partie du convoi "Nuestra America" d'aide humanitaire à destination de Cuba, le 21 mars 2026 en mer des Caraïbes ( AFP / YURI CORTEZ )

Les deux voiliers transportant de l'aide humanitaire à destination de Cuba, pour lesquels la marine mexicaine avait lancé des recherches en mer après avoir perdu contact avec leurs occupants, ont été localisés et leurs équipages sont sains et saufs, ont annoncé samedi les organisateurs du convoi.

"Nous sommes soulagés de confirmer que les deux voiliers ont été localisés par la marine mexicaine, que les équipages sont en sécurité et que les navires poursuivent leur route vers La Havane", a déclaré un porte-parole du convoi "Nuestra America" (Notre Amérique).

La marine mexicaine avait annoncé jeudi qu'elle avait lancé une mission de recherche et de sauvetage après avoir perdu toute communication avec le "Friend Ship" et le "Tiger Moth", qui avaient quitté Isla Mujeres, dans le sud-est du Mexique, il y a une semaine avec neuf personnes à bord.

Les voiliers font partie d'un convoi international qui achemine 50 tonnes de fournitures médicales, de nourriture, de panneaux solaires et d'autres biens de première nécessité pour ravitailler Cuba, alors qu'un blocus américain sur le carburant a aggravé la crise énergétique et économique de l'île des Caraïbes, dirigée par un gouvernement communiste.

"Le convoi est toujours en bonne voie pour mener à bien sa mission: livrer une aide humanitaire d'urgence au peuple cubain", a déclaré le porte-parole, remerciant les autorités mexicaines et cubaines de leur "soutien, de leur coordination et de leur professionnalisme".

Le porte-parole du convoi n’a pas indiqué pourquoi les deux bateaux avaient perdu le contact.

La marine mexicaine n'a pas encore confirmé de son côté qu'elle avait bien localisé les deux navires.

La présidente mexicaine, Claudia Sheinbaum, avait déclaré vendredi que la recherche des voiliers se poursuivait.

Un navire de la marine mexicaine "a établi un contact avec eux et, après quelques heures, il n'a plus eu de contact. À ce moment-là, une opération de recherche a été lancée", avait-elle détaillé lors d'une conférence de presse à Mexico.

- Blocus pétrolier -

Au moment où la dirigeante de gauche s'exprimait, un porte-parole des garde-côtes américains avait affirmé à l'AFP avoir été "été informé aujourd'hui (...) que les deux navires avaient effectué la traversée vers Cuba sans encombre".

Des militants du convoi international "Nuestra America" en provenance du Mexique déchargent du bateau Marguro des colis d'aide humanitaire pour Cuba dans le port de La Havane, le 24 mars 2026 ( POOL / JORGE LUIS BANOS )

Des militants du convoi international "Nuestra America" en provenance du Mexique déchargent du bateau Marguro des colis d'aide humanitaire pour Cuba dans le port de La Havane, le 24 mars 2026 ( POOL / JORGE LUIS BANOS )

Cependant, les gardes-côtes américains avaient ensuite publié une "mise à jour" soulignant que la marine mexicaine dirigeait les "recherches en cours" avec les autorités cubaines.

Le président cubain Miguel Diaz-Canel avait pour sa part déclaré vendredi que La Havane faisait "tout son possible" pour contribuer aux recherches.

Dans le cadre du convoi "Nuestra America", de premiers envois de marchandises sont arrivés par avion d'Europe et des États-Unis la semaine dernière.

Des militants du convoi international "Nuestra America" en provenance du Mexique déchargent du bateau Marguro des colis d'aide humanitaire pour Cuba dans le port de La Havane, le 24 mars 2026 ( POOL / JORGE LUIS BANOS )

Des militants du convoi international "Nuestra America" en provenance du Mexique déchargent du bateau Marguro des colis d'aide humanitaire pour Cuba dans le port de La Havane, le 24 mars 2026 ( POOL / JORGE LUIS BANOS )

Un premier bateau de la flottille d'aide humanitaire avait rejoint Cuba mardi, avec à son bord "plus de 20 tonnes" de nourriture, de médicaments et de panneaux solaires, selon ses organisateurs.

Le président américain Donald Trump a imposé un blocus pétrolier de facto à Cuba en janvier, après la capture par les forces américaines du président vénézuélien Nicolas Maduro en janvier et l'arrêt brutal des livraisons de pétrole par Caracas, principal fournisseur de carburant de Cuba ces 25 dernières années.

L'île a subi sept coupures générales d'électricité depuis fin 2024, dont deux récemment.

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2 commentaires

  • 13:26

    Ils apportent de l'aide à une population punie depuis 60 ans par les bouricains pour ne pas leur avoir obéi ...

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