 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Municipales à Toulouse: Piquemal dépose un recours en annulation
information fournie par AFP 28/03/2026 à 12:55

Le député LFI et candidat à la mairie de Toulouse, François Piquemal (c), après l'annonce de sa défaite au 2e tour des municipales, le 22 mars 2026 à Toulouse ( AFP / Lionel BONAVENTURE )

Le député LFI et candidat à la mairie de Toulouse, François Piquemal (c), après l'annonce de sa défaite au 2e tour des municipales, le 22 mars 2026 à Toulouse ( AFP / Lionel BONAVENTURE )

Le député insoumis et candidat défait de l'union de la gauche à la mairie de Toulouse, François Piquemal, a annoncé samedi déposer un recours en annulation de l'élection en lien avec des ingérences étrangères.

L'élu a relayé samedi matin sur son compte X un communiqué de ses avocats qui annoncent "porter un recours devant le tribunal administratif contre les élections municipales qui se sont déroulées à Toulouse, dans la perspective (...) d'en demander l'annulation".

Pour expliquer cette démarche, les conseils de M. Piquemal évoquent "des ingérences numériques étrangères" caractérisées par "la création de faux sites internet et de faux comptes sur les réseaux sociaux en particulier, pilotées depuis l'étranger, ayant pour objet d'altérer l'information des citoyens et donc de peser sur le résultat des élections".

Outre une annulation du scrutin, le recours vise également à "faire toute la lumière sur ce sujet d'intérêt général", précisent les avocats de M. Piquemal.

A quelques jours du premier tour du scrutin, le quotidien Le Monde avait révélé l'existence d'une campagne de dénigrement numérique visant les candidats LFI aux municipales de Marseille et Toulouse, une information confirmée à l'AFP par une source sécuritaire.

Interrogée par l'AFP, une porte-parole de M. Piquemal a indiqué que le député devait en outre formaliser "la semaine prochaine" une plainte pénale concernant ces faits, ainsi que les insultes et menaces l'ayant visé entre les deux tours du scrutin lors d'une cérémonie d'hommage aux victimes de Mohamed Merah, assassinées le 19 mars 2012 à l'école juive Ozar Hatorah.

Le maire sortant de Toulouse, Jean-Luc Moudenc (divers droite), a été confortablement réélu dimanche dernier avec 53,87% des suffrages, face à M. Piquemal (46,13%), candidat d'une liste d'union PS-Ecologistes-PC-Génération.s avec La France Insoumise.

Municipales 2026
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

1 commentaire

  • 13:03

    C'est lui qu'il faut annuler!!!!!

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank