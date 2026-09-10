Achat sur plan : ce que le promoteur vous promet doit être respecté

information fournie par Mingzi • 10/09/2026 à 08:08

Crédit photo : 123RF

L'achat d'un logement avant son achèvement repose sur un engagement fondé sur la confiance. Plans, descriptifs, implantation : sur le papier, chaque détail compte. Et lorsque le bien livré s'écarte de ce qui était prévu, quelques mètres de différence peuvent suffire à déclencher un litige.

Acheter en VEFA, c'est acheter une promesse

La VEFA, pour vente en l'état futur d'achèvement, est plus connue sous le nom d'achat sur plan. Concrètement, l'acquéreur signe pour un appartement ou une maison qui n'est pas encore terminé, voire dont la construction n'a pas commencé.

Impossible, donc, de visiter le logement définitif au moment de l'achat. L'acquéreur se fonde sur les plans, les notices descriptives et les documents annexés au contrat. Ils précisent notamment la configuration du logement, son implantation ou encore certains équipements.

Et lorsque le bien livré ne correspond pas à ce qui était prévu ? C'est précisément la question posée dans une affaire examinée par la Cour de cassation.

Une maison construite à un emplacement différent

L'acquéreur avait acheté en VEFA une maison avec jardin et garage. Le logement a été livré le 22 février 2019, avec des réserves. Ce dernier a notamment contesté l'implantation de la maison et demandé en justice la reprise de certains désordres ainsi qu'une indemnisation.

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Le point essentiel : la maison n'avait pas été implantée selon les distances prévues sur le plan annexé à l'acte de vente.

Or le vendeur avait pris un engagement précis. Le contrat indiquait qu'il devait obtenir un permis de construire modificatif conforme à ce plan.

Permis de construire et contrat : deux choses différentes

La cour d'appel avait considéré que l'acquéreur avait accepté la nouvelle implantation, notamment parce qu'un permis de construire modificatif avait finalement été obtenu.

Mais pour la Cour de cassation, ce raisonnement ne respecte pas les termes du contrat. Le permis modificatif devait être conforme au plan annexé à l'acte de vente. Or les distances figurant sur ce document n'étaient pas celles réellement constatées sur le terrain. En interprétant le contrat autrement, la cour d'appel en a « dénaturé » les termes, estime la haute juridiction.

La leçon est simple : une autorisation administrative ne suffit pas à modifier ce qui a été promis à l'acheteur. Un projet peut être conforme aux règles d'urbanisme tout en ne correspondant pas au contrat signé.

Pas encore de chèque pour l'acquéreur

Cette décision ne signifie toutefois pas que l'acquéreur va immédiatement être indemnisé.

La Cour de cassation annule la décision de la cour d'appel sur la question de l'indemnisation liée au défaut d'implantation et renvoie l'affaire devant une autre cour d'appel, qui devra la rejuger.

Sur un autre sujet, celui du stationnement devant le garage, l'acquéreur n'a en revanche pas obtenu gain de cause : les juges ont estimé qu'il restait possible d'y stationner un véhicule.

En VEFA, le plan n'est pas un simple dessin

Pour les futurs propriétaires, l'affaire constitue un rappel utile. Dans un achat sur plan, les documents annexés au contrat peuvent avoir une importance déterminante.

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Implantation d'une maison, dimensions d'un jardin, accès au garage : quelques mètres de différence peuvent modifier l'usage quotidien du logement, et parfois sa valeur.

Avant de signer une VEFA, mieux vaut donc examiner attentivement les plans, poser des questions sur les éventuelles différences avec le permis de construire et conserver tous les documents contractuels. Car dans l'immobilier neuf, ce qui est dessiné et signé sur le papier peut ensuite devenir un argument décisif devant les tribunaux.

Source : Cour de cassation - 25 juin 2026 – Pourvoi n°24-19.489