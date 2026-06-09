Achat immobilier : une seule demande de prêt peut suffire à faire jouer la condition suspensive

information fournie par Mingzi • 09/06/2026 à 14:50

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Lorsqu'une vente dépend de l'obtention d'un prêt, l'acheteur n'est pas toujours obligé de multiplier les démarches bancaires. Une seule demande conforme, déposée dans les délais et refusée par la banque, peut suffire à protéger l'acquéreur.

Une promesse de vente sous condition d'obtenir un crédit

Acheter un bien immobilier est souvent une étape majeure, qui repose sur un élément essentiel : l'obtention d'un prêt bancaire. Pour éviter qu'un acheteur ne soit contraint d'acheter sans financement, les promesses de vente prévoient généralement une condition suspensive d'obtention de prêt.

Concrètement, cela signifie que la vente ne devient définitive que si l'acheteur obtient le crédit prévu. Si la banque refuse le prêt, la vente peut être annulée sans pénalité, à condition que l'acheteur ait bien respecté ses obligations.

C'est précisément ce point qui était au cœur d'une affaire jugée par la Cour de cassation le 9 avril 2026.

Un dépôt de garantie de 50.000 euros en jeu

Dans cette affaire, deux acquéreurs avaient signé, en février 2015, une promesse de vente pour un bien immobilier. La vente était conditionnée à l'obtention d'un prêt de 600.000 euros, remboursable sur 15 ans, au taux de 2 %. Les acheteurs avaient versé 50.000 euros à titre de dépôt de garantie.

Quelques mois plus tard, ils ont informé les vendeurs qu'ils n'avaient pas obtenu leur financement. Ils ont donc demandé la restitution du dépôt de garantie. Les vendeurs ont refusé, estimant que les acquéreurs n'avaient pas fait suffisamment d'efforts pour obtenir leur prêt.

Le litige a alors été porté devant la justice.

La cour d'appel reproche une démarche insuffisante

La cour d'appel avait donné raison aux vendeurs. Selon elle, les acheteurs auraient dû agir plus tôt, contacter un courtier ou déposer plusieurs demandes auprès de différentes banques.

Elle leur reprochait notamment d'avoir présenté une seule demande de prêt, quelques jours avant la fin du délai prévu. Pour la cour d'appel, cette attitude révélait un manque de diligence et justifiait que les vendeurs conservent les 50.000 euros.

La Cour de cassation remet les choses au clair

La Cour de cassation n'a pas suivi ce raisonnement. Elle rappelle qu'en l'absence de clause contraire dans la promesse de vente, un acquéreur remplit ses obligations s'il présente, dans le délai prévu, au moins une demande de prêt conforme aux caractéristiques fixées dans l'acte.

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Autrement dit, si la promesse prévoit un prêt de 600.000 euros sur 15 ans à 2 %, et que l'acheteur dépose une demande correspondant exactement à ces conditions, il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir sollicité plusieurs banques, sauf si le contrat l'exige expressément.

Dans cette affaire, les acquéreurs avaient bien présenté une demande conforme dans le délai convenu, et cette demande avait été refusée. La Cour de cassation a donc cassé l'arrêt de la cour d'appel.

Cette décision clarifie les droits des acheteurs. Elle rappelle qu'un acquéreur n'a pas à faire plus que ce que le contrat prévoit. Pour autant, elle invite aussi à la prudence : si une promesse de vente impose plusieurs demandes de prêt ou des démarches particulières, ces obligations devront être respectées.

Source : Cour de cassation - 9 avril 2026 – Pourvoi 24-12.979