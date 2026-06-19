Achat immobilier : un apport personnel conséquent garantit-il vraiment un meilleur taux ?

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 19/06/2026 à 14:58

Un apport personnel significatif permet de négocier de meilleures conditions lors d'un achat immobilier. (rawpixel / Pixabay)

Comment obtenir un meilleur taux lors d'un achat immobilier ? En augmentant son apport personnel ? Comme le rapporte SeLoger , cela peut être une solution mais ce n'est pas le seul critère étudié par les banques. Plusieurs éléments entrent en jeu lorsque vous devez négocier un crédit, comme vos revenus, votre stabilité professionnelle et la gestion de vos comptes.

Rassurer la banque

Tous ces critères influent directement sur votre taux. Les banques privilégient davantage les profils stables (revenus réguliers, ancienneté dans l'emploi) et scrutent avec attention le niveau d'endettement. Sur ce point, nos confrères conseillent ainsi de réduire ses crédits à la consommation avant de déposer une demande de financement.

Concernant l'apport, il garantit effectivement un meilleur taux s'il est élevé car la banque sera rassurée. Tout d'abord : plus l'apport est conséquent, plus le montant à emprunter sera moindre. Et un apport personnel important est synonyme de bonne gestion financière, ce qui envoie un signal positif à votre banque.

Entre 20 et 30 %

Attention, cela ne veut pas dire qu'il faut injecter toute votre épargne dans votre projet immobilier. Il est fortement recommandé de conserver de l'argent de côté en cas d'imprévu. Généralement, les banques demandent que l'apport personnel représente au moins 10 % du prix d'achat du bien (frais de notaire compris).

Mais selon Meilleurtaux , un apport compris entre 20 et 30 % est vivement conseillé afin d'obtenir des modalités de prêt optimales. Cela vous permet de négocier un taux d'intérêt moins élevé et de diminuer logiquement votre coût total d’emprunt.