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Un mail vous indique que le versement de votre pension de retraite est bloqué ? Attention, c'est une arnaque

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information fournie par Boursorama avec Newsgene 01/10/2026 à 16:05

Des mails frauduleux usurpant l’identité de l’Assurance retraite circulent actuellement. (illustration) (Stevepb / Pixabay)

Des mails frauduleux usurpant l’identité de l’Assurance retraite circulent actuellement. (illustration) (Stevepb / Pixabay)

Des mails frauduleux usurpant l’identité de l’Assurance retraite circulent actuellement. Les escrocs font croire au destinataire que le versement de sa pension de retraite est bloqué.

Vigilance si vous recevez un mail vous informant que le versement de votre pension de retraite est bloqué. Il s'agit d'une arnaque qui circule depuis quelques semaines. La radio Ici a été alertée par plusieurs auditeurs ayant reçu ce massage frauduleux usurpant l'identité de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV).

Ne pas céder à la pression

« Nous avons reçu un retour de votre établissement financier au sujet de votre compte. En conséquence, les paiements de votre retraite sont actuellement en pause, peut-on lire dans ces mails. Il vous suffit de nous joindre par téléphone pour débloquer la situation et reprendre les versements normalement » . Le mail indique ensuite deux numéros de téléphone d'un soi-disant « service de validation » et met la pression au destinataire : « À défaut de régularisation sous 48h, le paiement sera retourné à la Trésorerie Générale » .

Bien sûr, il ne faut surtout pas composer ces numéros. Un escroc vous répondra et tentera de vous soutirer des informations personnelles, à commencer par vos coordonnées bancaires. Vérifier l'adresse mail de l'expéditeur est un bon réflexe pour identifier ce type d'arnaques. Ici, il s'agit souvent d'une adresse gmail qui n'a rien à voir avec l'Assurance retraite.

Arnaques et escroqueries
© Boursorama avec Newsgene
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