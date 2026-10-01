Un mail vous indique que le versement de votre pension de retraite est bloqué ? Attention, c'est une arnaque

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 01/10/2026 à 16:05

Des mails frauduleux usurpant l’identité de l’Assurance retraite circulent actuellement. (illustration) (Stevepb / Pixabay)

Vigilance si vous recevez un mail vous informant que le versement de votre pension de retraite est bloqué. Il s'agit d'une arnaque qui circule depuis quelques semaines. La radio Ici a été alertée par plusieurs auditeurs ayant reçu ce massage frauduleux usurpant l'identité de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV).

Ne pas céder à la pression

« Nous avons reçu un retour de votre établissement financier au sujet de votre compte. En conséquence, les paiements de votre retraite sont actuellement en pause, peut-on lire dans ces mails. Il vous suffit de nous joindre par téléphone pour débloquer la situation et reprendre les versements normalement » . Le mail indique ensuite deux numéros de téléphone d'un soi-disant « service de validation » et met la pression au destinataire : « À défaut de régularisation sous 48h, le paiement sera retourné à la Trésorerie Générale » .

Bien sûr, il ne faut surtout pas composer ces numéros. Un escroc vous répondra et tentera de vous soutirer des informations personnelles, à commencer par vos coordonnées bancaires. Vérifier l'adresse mail de l'expéditeur est un bon réflexe pour identifier ce type d'arnaques. Ici, il s'agit souvent d'une adresse gmail qui n'a rien à voir avec l'Assurance retraite.