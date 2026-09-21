Agirc-Arrco : quelle augmentation des pensions de retraite pouvez-vous espérer au 1er novembre 2026 ?

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 21/09/2026 à 15:18

Les négociations au sujet de la revalorisation des pensions ont commencé entre les partenaires sociaux qui gèrent l'Agirc-Arrco. (illustration) (Wir_sind_klein / Pixabay)

Quatorze millions de retraités du privé retiennent leur souffle. L'an dernier, leur pension complémentaire Agirc-Arrco n'avait pas bougé d'un centime, faute d'accord entre patronat et syndicats sur l'ampleur de la hausse, rappelle Notre Temps . Un coup dur, sachant que cette pension complémentaire pèse parfois jusqu'à la moitié du montant total perçu par un retraité. Les négociations pour fixer le taux 2026 ont repris la semaine dernière, avec une échéance fixée au 1er novembre.

Le mode de calcul de cette revalorisation obéit à une règle précise depuis 2023 : retirer 0,4 point à l'inflation annuelle hors tabac puis ajuster ce résultat dans une fourchette de 0,4 point à la hausse comme à la baisse. C'est justement ce dernier ajustement qui avait bloqué les discussions en 2025, aboutissant à ce gel total, alors que la pension de base, elle, avait progressé de 0,9 % au 1er janvier.

Entre 1,2 % et 2 % selon les hypothèses retenues

Trois alternatives sont aujourd'hui sur la table, en partant d'une inflation estimée à environ 2 % par l'Insee, un chiffre qui pourrait toutefois grimper avec l'envolée des prix du carburant et de l'énergie ces dernières semaines. Si les négociateurs utilisent leur marge à la baisse au maximum, la hausse tomberait à 1,2 %. S'ils l'utilisent au contraire à la hausse au maximum, elle atteindrait 2 %, soit le niveau réel de l'inflation. Entre les deux, un taux de 1,6 % correspondrait à l'application stricte de la formule de base, sans aucun ajustement.

Les syndicats, à commencer par la CFDT, réclament au minimum l'équivalent de l'inflation, arguant que le régime dispose de 91,2 milliards d'euros de réserves accumulées fin 2025. Le patronat préfère de son côté préserver ce matelas financier. La décision finale reviendra au conseil d'administration du régime, réuni le 14 octobre 2026.