Suspension de la réforme des retraites : 3 questions pour savoir si vous pourrez partir plus tôt

information fournie par Moneyvox • 07/09/2026 à 08:39

Pourrez-vous partir plus tôt du fait de l'abandon de la réforme des retraites ? ( Crédits photo: © vegefox.com - stock.adobe.com)

Le mardi 1er septembre 2026, la réforme des retraites reculant l'âge de départ à la retraite a été officiellement suspendue. Vous vous demandez si vous allez en bénéficier ? Les 3 questions à vous poser.

Depuis le 1er septembre 2026, la très controversée réforme visant à reculer l'âge de départ à la retraite est suspendue par application de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026. Un changement qui va permettre à certains futurs retraités de partir plus tôt que prévu à la retraite… mais lesquels ? Voici les 3 questions à se poser pour savoir si la suspension de la réforme des retraites vous impacte directement.

1.Quelle est votre année de naissance ?

Vous êtes né en 1963 ou avant ? Dans ce cas, la suspension de la réforme des retraites n'a aucun impact sur vous. Cette décision a en revanche des conséquences directes sur les personnes nées entre 1964 et 1968 qui auront un trimestre de moins à travailler par rapport à ce que prévoyait la réforme en question. Les personnes nées au cours du premier trimestre 1965 pourront même gagner deux trimestres.

2.Êtes-vous éligible au dispositif "carrière longue" ?

Vous avez travaillé 4 à 5 trimestres avant vos 20 ans ? Dans ce cas, vous pouvez peut-être profiter du dispositif "carrière longue" et partir à la retraite plus tôt que prévu. En effet, ce mécanisme permet aux personnes ayant commencé à travailler tôt de partir avant l'âge légal de départ à la retraite, à savoir 62 ans et 9 mois depuis la suspension de la réforme des retraites entrée en vigueur le 1er septembre dernier.

Pour les personnes nées en 1964 et éligibles au dispositif "carrière longue" , la suspension de la réforme des retraites permet de gagner un trimestre cotisé (170 trimestres au lieu de 171), mais l'âge de départ reste de 60 ans et 6 mois. Entre le 1er janvier et le 31 mars 1965, la durée de cotisation passe quant à elle de 172 à 170 trimestres. Entre le 1er avril et le 30 novembre, le nombre de trimestres passe de 172 à 171 et l'âge de départ est fixé à 60 ans et 9 mois.

Les personnes nées en décembre 1965, quant à elles, doivent justifier de 171 trimestres de cotisation et peuvent partir à la retraite à partir de 60 ans et 8 mois, au lieu de 61 ans. Pour les personnes nées entre 1966 et 1970, enfin, le nombre de trimestres ne change pas (172), mais l'âge de départ à la retraite est abaissé, atteignant par exemple 60 ans et 9 mois pour la génération 1966. À partir de 1971, l'âge de départ est fixé à 62 ans avec une carrière longue.

3.Avez-vous déjà déposé votre dossier de départ à la retraite ?

Entre le moment où la personne qui souhaite prendre sa retraite en fait la demande et le moment où son dossier est traité, il faut généralement prévoir un délai d'au moins 4 mois. Et avec la suspension de la réforme des retraites, les choses se sont encore compliquées. En effet, les circulaires permettant aux agents de traiter les dossiers de demande de départ à la retraite ont mis du temps à arriver.

La situation est néanmoins en passe d'être résolue. En effet, depuis le milieu du mois de juin, la circulaire "carrières longues" a été rédigée et transmise aux agents en charge du traitement des demandes de départ à la retraite. "L'instruction des dossiers de retraite anticipée pour carrière longue avec une date de départ postérieure au 1er septembre peut commencer" avait alors affirmé l'Assurance retraite au site d'information financière MoneyVox.