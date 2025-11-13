Suspension de la réforme Borne : à quel âge allez-vous pouvoir partir à la retaite ?

La suspension de la réforme Borne jusqu'à l'élection présidentielle rebat les cartes des départs à la retraite : à quel âge allez-vous désormais pouvoir arrêter de travailler ?

• Vous êtes né en 1964 :

Votre âge légal de départ devait être de 63 ans selon la réforme Borne de 2023, mais il ne sera finalement que de 62 ans et 9 mois. Votre durée de cotisation exigible était de 171 trimestres selon la réforme Borne, mais elle ne sera finalement que de 170 trimestres. Vous gagnez un trimestre sur les deux paramètres.

• Vous êtes né au 1er trimestre 1965 :

Vous partez aux mêmes conditions que la génération 1964 (62 ans et 9 mois, 170 trimestres cotisés). Par rapport à ce qui était prévu dans la réforme Borne, vous gagnez deux trimestres sur l'âge légal, puisque votre âge légal devait être de 63 ans et 3 mois. Et vous gagnez également deux trimestres en durée de cotisation, à 170 trimestres au lieu de 172. Vous gagnez donc bien deux trimestres sur les deux paramètres , selon les plusieurs acteurs sollicités par l' AFP .

• Vous êtes né à partir d'avril 1965 et jusqu'à fin 1968 :

À partir de 2028, l'âge légal de départ en retraite reprend sa progression vers les 64 ans. Dépendant de votre année de naissance, votre âge de départ sera donc de 63 ans (génération 1965 sauf natifs du premier trimestre), 63 ans et trois mois (génération 1966), 63 ans et 6 mois (génération 1967), 63 ans et 9 mois (génération 1968).

Votre durée de cotisation requise est de 171 trimestres si vous êtes nés entre avril et décembre 1965, et de 172 trimestres pour les générations suivantes.

Vous gagnez un trimestre d'âge légal par rapport à la réforme Borne.

• Vous êtes né de 1964 à 1968, et éligible au dispositif carrières longues

Si vous avez commencé à travailler tôt, le dispositif carrières longues vous permet de partir avant l'âge légal. L'objectif affiché par le gouvernement est que la "suspension" de la réforme vous fasse gagner, également, un trimestre supplémentaire dans le calcul de votre âge de départ.

Il y a toutefois un "mais" : le système n'entrera en vigueur qu'à partir du 1er septembre 2026, pour laisser aux caisses de sécurité sociale le temps d’adapter leurs systèmes d’information, selon le gouvernement.

Le principe est le même pour les fonctionnaires des catégories actives et super-actives (policiers, aides-soignantes, gardiens de prison, égoutiers....) nés de 1964 à 1968, qui bénéficient d'un âge de départ anticipé : ils vont également gagner un trimestre, avec une mise en application à partir du 1er septembre 2026.

• Vous êtes né à partir du premier trimestre 1969

Tous ces débats ne vous concernent pas, les textes prévoient que vous partez à 64 ans et 172 trimestres, suspension de la réforme Borne ou pas. Seule une nouvelle réforme des retraites après l'élection présidentielle de 2027 pourrait changer ces paramètres.