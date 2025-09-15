Retraites : François Hollande favorable à une suspension de la réforme en 2026

La réforme des retraites pourrait-elle être suspendue en 2026 ? (Stevepb / Pixabay)

Invité sur BFMTV ce dimanche 14 septembre, François Hollande a notamment évoqué le sujet brûlant des retraites. Pour « trouver une solution » , l'ancien président de la République propose de « suspendre la réforme pour 2026 » et de laisser les Français choisir lors des prochaines élections présidentielles en 2027.

« Ce sera en 2027 que la question des retraites sera de nouveau posée »

Le député PS de Corrèze est favorable à l'organisation d' « une conférence sociale, avec les partenaires sociaux, pour rediscuter d'un certain nombre de paramètres de cette réforme des retraites » . « Je crois au dialogue social » , a-t-il martelé. Il a d'ailleurs regretté le choix du gouvernement d'écarter l'idée d'un nouveau conclave.

« Ensuite, ce sera en 2027 que la question des retraites sera de nouveau posée » , estime François Hollande. Le Premier secrétaire du PS, Olivier Faure, s'est lui aussi dit favorable à « un gel » de la réforme des retraites, et non à une abrogation immédiate.