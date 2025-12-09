Carrières longues : ce que la révision de la réforme des retraites vous ferait gagner

120 000 personnes partent chaque année à la retraite grâce au dispositif de carrière longue. (illustration) (Pixabay)

Une grande partie de l'avenir du budget de la Sécurité sociale se joue ce mardi 9 décembre, à l'Assemblée nationale. Les députés doivent en effet se prononcer sur ce texte qui prévoit notamment une révision de la réforme des retraites de 2023. En novembre dernier, le gouvernement avait annoncé une évolution du dispositif lié aux carrières longues. Ouest-France détaille ce que contient le Projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) à ce sujet.

Un trimestre d’âge minimum gagné

Pour le palier le plus courant des carrières longues, à savoir cinq trimestres avant la fin de l’année civile du 20e anniversaire, les personnes nées en 1964 gagneraient un trimestre d’âge minimum. Elles pourraient partir à la retraite à 60 ans et trois mois, au lieu de 60 ans et six mois actuellement. Elles gagneraient également un trimestre de durée cotisée (170 au lieu de 171). Celles nées au cours du premier trimestre 1965 profiteraient des mêmes seuils et gagneraient non pas un mais deux trimestres d'âge minimum par rapport à aujourd'hui.

Les assurés nés au cours du reste de l'année 1965 gagneraient un trimestre d’âge minimum, pour un départ possible à 60 ans et six mois, et un trimestre de durée cotisée (171). Les générations 1966, 1967 et 1968 gagneraient de leur côté un trimestre d’âge minimum, avec un départ respectivement à 60 ans et neuf mois, 31 ans et 31 ans et trois mois.

Les générations 1969 et 1970 dans le flou

Pour les autres paliers du dispositif (16, 18 et 21 ans), les assurés nés en 1964 ou 1965 gagneraient un trimestre cotisé, et même deux pour les natifs du premier trimestre 1965 puisqu'ils bénéficieraient des mêmes conditions que l'année 1964.

Quid des générations 1969 et 1970 ? « Leur âge légal est déjà fixé par le décret. Il faudrait donc le modifier pour qu’elles gagnent un trimestre d’âge minimum comme les autres générations » , explique à Ouest-France Claude Wagner, membre de la CFDT retraités.