Retraite : simplifiez vos démarches grâce aux nouveaux services de l'Assurance retraite

Le régime de retraite de base des salariés, des indépendants et des contractuels de la fonction publique accélère sa transformation numérique. Du dépôt de demande de minimum vieillesse à la déclaration des enfants, les affiliés disposent désormais d'outils dématérialisés pour gérer leurs droits depuis chez eux.

Il y a du nouveau du côté de l'Assurance retraite. Depuis l'an dernier, vous n'avez plus besoin de transiter par la plateforme FranceConnect pour accéder à votre espace personnel sur le site Internet du régime de retraite de base des salariés, des artisans, des commerçants, des agents non titulaires de la fonction publique et des élus locaux. Un simple identifiant et un mot de passe suffisent désormais pour vous connecter en toute sécurité et, par exemple, modifier vos coordonnées bancaires en vue du versement de votre retraite.

Cette évolution concerne les 19,5 millions d'affiliés du régime (cotisants et retraités confondus), comme le souligne une note d'information publiée le 26 février 2026 sur le site de l'Assurance retraite. Mais elle est loin d'être la seule.

Demander sa retraite progressive depuis son canapé

Parmi les avancées les plus notables figure la possibilité de déposer en ligne une demande de retraite progressive. Ce dispositif s'adresse aux seniors souhaitant réduire leur temps de travail, tout en percevant une fraction de leur retraite, à condition d'avoir validé au moins 150 trimestres (37,5 années de cotisation). Accessible dès 60 ans depuis le 1er septembre 2025 (60 à 62 ans avant cette date), il nécessite, toutefois, une démarche parallèle auprès de l'Agirc-Arrco pour la part complémentaire.

L'Assurance retraite a également mis en place le téléservice « Demander ma retraite après un cumul emploi-retraite ». Si vous avez repris une activité professionnelle après avoir liquidé une retraite sans minoration (taux plein), les cotisations vieillesse prélevées sur vos revenus vous ouvrent droit à une seconde pension de base. Ce service vous permet de faire valoir ces droits en ligne. Enfin, la demande de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa), le successeur du minimum vieillesse, peut désormais elle aussi s'effectuer par voie dématérialisée.

Une nouveauté attendue pour cette année

D'autres services sont en cours de déploiement. Le plus important sera l'ouverture du service « Compléter ma carrière et déclarer mes enfants » à l'ensemble des assurés (après une première phase réservée aux chômeurs l'an passé). Vous pourrez ainsi déclarer directement sur le site de l'Assurance retraite des éléments susceptibles d'enrichir votre relevé de carrière. Il peut s'agir de vos activités salariées et non salariées, de vos périodes validées dans d'autres régimes, de vos périodes de service militaire, de chômage indemnisé ou de maladie, ainsi que de vos périodes travaillées à l'étranger.

Ce service vous offrira également la possibilité de déclarer vos enfants, une donnée qui revêt une importance capitale pour les mères de famille : huit trimestres supplémentaires sont, en effet, accordés par enfant dans le secteur privé (trois ou quatre trimestres par enfant dans le secteur public). Les pères et mères de trois enfants et plus bénéficient, quant à eux, d'un bonus de 10% sur leur retraite de base.