Suspension de la réforme des retraites : pourquoi partir à l’âge légal n’est pas forcément une bonne idée

Peu importe l’âge légal, il faut en effet avoir travaillé suffisamment de trimestres pour avoir la retraite à taux plein. (wir_sind_klein / Pixabay )

La suspension de la réforme des retraites va permettre aux générations 1964 à 1968 de pouvoir partir légalement en retraite 3 voire 6 mois plus tôt pour ceux nés de janvier à mars 1965. Mais partir pile à l’âge légal n’est pas toujours une bonne idée. Elle peut entraîner dans certains cas une perte financière importante, rapporte Notre Temps .

Le premier risque à connaître lorsque l’on part à l’âge légal, c’est celui de la décote. Peu importe l’âge légal, il faut en effet avoir travaillé suffisamment de trimestres pour avoir le taux plein. En travaillant 3 ou 6 mois de plus par rapport à l’âge légal, les futurs retraités peuvent ainsi espérer réduire et même annuler l’effet de cette décote sur leur pension. Le gain se chiffre rapidement en dizaines, voire en centaines d’euros mensuels.

Des simulations utiles

Au-delà, il faut aussi se pencher sur le mode de calcul de la retraite de base. Dans le privé, le montant de la retraite de base prend en compte les 25 meilleures années de salaire. Toutefois, pour qu’une année soit comptée, il faut qu’elle soit travaillée intégralement. Partir fin 2026, alors que son salaire de 2026 fait partie des meilleurs des 25 dernières années, s’avère par conséquent être une opération perdante. À l’inverse, repousser un peu son départ permettrait « de toucher entre 15 et 20 euros brut de plus par mois en moyenne » , selon Philippe Bainville, expert à l'Assurance retraite, interrogé par nos confrères.

Pour y voir plus clair sur l’intérêt, ou non, de repousser son âge de départ à la retraite malgré la suspension de la réforme, le plus simple est de passer par les simulateurs fournis par les caisses de retraite. Ils donnent la possibilité de simuler plusieurs âges de départ et de voir combien il est possible de gagner de cette façon. Enfin, avec le durcissement des règles du cumul emploi retraite en 2027, un départ fin 2026 peut aussi être parfois plus avantageux dans le contexte d’une reprise d’activité.