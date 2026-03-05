 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Épargne salariale (PEE, PERCOL) : faut-il vraiment y placer sa participation ?

information fournie par Boursorama avec LabSense 05/03/2026 à 08:30
Depuis le 1er janvier 2025, la mise en place d'un dispositif de partage de la valeur est obligatoire dans un certain nombre d'entreprises. Les placements sur des plans tels que PEE ou PERCO présentent un double avantage : l'abondement de l'employeur et une fiscalité intéressante. Mais quels sont les inconvénients de l'épargne salariale ?

Épargne salariale (PEE, PERCOL) : faut-il vraiment y placer sa participation ? / iStock.com - bee32

Épargne salariale (PEE, PERCOL) : faut-il vraiment y placer sa participation ? / iStock.com - bee32

Les différents dispositifs d'épargne salariale

Les PME de plus de 10 salariés dont le bénéfice est d'au moins 1 % de leur chiffre d'affaires sur les 3 dernières années ont, depuis début 2025, l'obligation d'associer les salariés à leurs résultats par le biais de primes d'intéressement, de participation ou de partage de la valeur (PPV). Dans un contexte économique fragile, ces plans d'épargne salariale permettent aux salariés de se constituer une épargne supplémentaire et/ou de préparer leur retraite, et viennent s'ajouter aux différents dispositifs proposés par les entreprises (tels que la complémentaire santé, le titre restaurant ou la prévoyance). Il existe de nombreuses formes d'épargne salariale, les plus connues étant le PEE (Plan d'Épargne Entreprise), sur lequel le salarié se constitue une épargne à moyen terme, et le PERCOL (Plan d'Épargne Retraite Collectif, venu remplacer le PERCO), pour lui permettre de préparer sa retraite sur le long terme. Ce dernier dispositif permet au salarié de récupérer son épargne sous forme de capital ou de rente au moment du départ en retraite. L'employeur peut faire le choix d'abonder les versements des salariés sur un PEE ou un PERCOL. Le principe de l'abondement consiste à soutenir l'effort d'épargne du salarié en complétant les versements de ce dernier par une contribution additionnelle (par exemple, pour un abondement fixé à 50 %, l'entreprise rajoutera 500 € aux 1 000 € épargnés par le salarié). Les modalités de l'abondement sont déterminées par le règlement du plan et sont modifiables chaque année.

Avantages et inconvénients de l'épargne salariale

L'épargne salariale permet au salarié d'épargner tout en profitant de l'abondement de l'employeur. Le revenu des gains est soumis aux prélèvements sociaux, mais le salarié est exonéré d'impôt sur ces sommes. L'autre avantage est une gestion totalement prise en charge par l'employeur. L'un des inconvénients de l'épargne salariale est le manque d'information du salarié sur les conditions et les termes des plans proposés (blocage des fonds, sortie anticipée…), parfois complexes et peu transparents. Son autre défaut est son manque de flexibilité, avec une indisponibilité des fonds pendant 5 ans. Néanmoins, différentes situations peuvent permettre de débloquer les sommes placées avant cette échéance : mariage, achat de la résidence principale ou départ de l'entreprise. Depuis 2024, le déblocage anticipé est également possible pour la rénovation énergétique de la résidence principale, l'achat d'un véhicule propre et le financement des dépenses en tant que proche aidant. Pour l'employeur, l'avantage est de motiver et de fidéliser ses salariés, qui sont associés au fonctionnement et à la réussite de l'entreprise. Leur engagement, leur responsabilisation et leur sentiment d'appartenance sont stimulés, ce qui peut contribuer à réduire le risque de turn-over. Les entreprises bénéficient par ailleurs d'avantages fiscaux (exonération de charges sociales et déductions fiscales), ce qui constitue un levier financier attractif. Mais ces avantages certains sont contrebalancés par les formalités administratives liées à la mise en place d'un plan d'épargne salariale, qui peuvent s'avérer complexes, chronophages, et par conséquent coûteuses pour les petites entreprises.

Le présent article est rédigé par Labsense pour Boursorama. Cet article ne doit en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement ou un placement. Boursorama ne saurait être tenu responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article.
0 commentaire
Signaler le commentaire Fermer
A lire aussi
  • Shutterstock
    Pourquoi les femmes épargnent plus, mais gagnent moins sur leurs placements
    information fournie par Biba Magazine 04.03.2026 09:18 

    Les pratiques d’épargne des femmes progressent, mais les rendements peinent à suivre. Derrière ce paradoxe, des freins persistent. Le sujet paraît presque acquis, tant les habitudes ont évolué. Les femmes mettent davantage d’argent de côté qu’il y a quelques décennies, ... Lire la suite

  • Assurance-vie et divorce : comment protéger son capital en cas de séparation ? / iStock.com - sommart
    Assurance-vie et divorce : comment protéger son capital en cas de séparation ?
    information fournie par Boursorama avec LabSense 04.03.2026 08:30 

    En France, près d’un mariage sur deux se termine par un divorce. Au-delà du bouleversement personnel, la séparation soulève rapidement des questions patrimoniales. L’assurance-vie, placement privilégié des ménages pour préparer l’avenir et transmettre un capital, ... Lire la suite

  • Les Français retirant leur argent, le Livret A a ainsi connu son pire mois de janvier depuis 2009. (Geralt / Pixabay)
    Livret A : à quel taux s’attendre au 1er août ?
    information fournie par Boursorama avec Newsgene 02.03.2026 12:29 

    En un an, le taux d'intérêt du livret A a été divisé par deux, passant de 3 à 1,5 %, au 1er février 2026. Si certains indicateurs devraient grimper dans les prochains mois, il y a malheureusement peu de chance de voir le taux de ce produit d'épargne remonter fortement ... Lire la suite

  • Shutterstock
    Finfluence : faut-il suivre les conseils financiers sur Instagram ?
    information fournie par Grazia 28.02.2026 08:52 

    Instagram a rendu la finance plus accessible. Reste à savoir si ces conseils sont faits pour guider… ou seulement séduire. Les vidéos de finance sur Instagram ont changé la donne. En quelques reels, on vous parle budget, épargne, Bourse, parfois crypto, avec des ... Lire la suite

Pages les plus populaires
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur euro / franc suisse
  • Convertisseur euro / dinar
  • Convertisseur euro / dirham
L'offre Épargne de BoursoBank