information fournie par Boursorama avec LabSense • 18/04/2026 à 08:30

Retraite : quels professionnels consulter pour bien se préparer ? / iStock.com - Moon Safari

Premier passage obligé : la prise de contact avec vos caisses de retraite

Plus on avance en âge, et plus leurs logos nous deviennent familiers : CNAV (Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse), MSA (Mutualité Sociale Agricole), Agirc-Arrco... Les assurances de base et complémentaires détiennent les clés de vos droits. À partir de 45 ans, elles proposent des entretiens gratuits pour faire le point. Vous pouvez prendre un rendez-vous physique (accédez à votre espace personnel, rubrique « prendre rendez-vous », choisissez « en agence » ou « en point d’accueil » puis sélectionnez le lieu, la date, l’horaire, et le motif du rendez-vous). Vous pouvez également joindre un conseiller par téléphone au 3916, opter pour une visio, ou encore utiliser les services de questions-réponses via votre espace personnel. Certaines caisses proposent également des webinaires et ateliers d’information pour vous permettre d’anticiper les démarches sans bouger de votre canapé ! Si votre parcours a été un peu atypique - carrières longues, expatriation, changements de statut - le rendez-vous physique reste votre meilleur allié.

Les conseillers spécialisés : un appui précieux pour les démarches administratives

Des conseillers retraite indépendants et des cabinets spécialisés proposent également de vous accompagner. Ils passent votre carrière au scanner, et décortiquent toutes sources de complexités : statuts multiples, expatriation, rachats de trimestres… Ils peuvent aussi optimiser votre date de départ, monter votre dossier de A à Z, suivre son traitement et même simuler différents scénarios : temps partiel, cumul emploi-retraite, retraite progressive, etc. Contrairement aux caisses, leurs services sont payants, mais ils peuvent détecter des anomalies qui coûtent cher.

Les professionnels du conseil patrimonial : préparer aussi l’après

Selon la Direction de la Recherche, des Études, de l’Évaluation et des Statistiques (DREES), le passage à la retraite s’accompagne en moyenne d’une baisse de 20 à 30 % du revenu ; parfois même davantage pour les indépendants ou les profils aux carrières hachées. Autant dire qu’anticiper, c’est éviter la douche froide. Différents acteurs peuvent vous y aider... D’abord, les conseillers en gestion de patrimoine (CGP). Véritables coachs financiers, ils vous aident à estimer vos revenus futurs (pensions, épargne, immobilier), à optimiser votre fiscalité et à mettre en place des stratégies d’épargne qui tiennent la route. Ensuite, les experts-comptables - particulièrement précieux si vous avez été indépendant, artisan, profession libérale ou dirigeant - proposent de passer vos cotisations au peigne fin et d’anticiper les effets d’une cession d’entreprise ou d’un changement de statut. Enfin, les notaires, gardiens du temple patrimonial, interviennent pour préparer la transmission, sécuriser les aspects familiaux - donations, successions, régimes matrimoniaux - et éviter les mauvaises surprises au moment où l’on souhaite justement profiter d’une vie plus tranquille.