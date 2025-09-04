Retraite progressive : les demandeurs doivent pour l'instant remplir des dossiers papier

La retraite progressive est désormais accessible dès 60 ans, contre 62 ans auparavant. (illustration) (Free-Photos / Pixabay)

En juillet 2025, deux décrets ont été publiés, prévoyant l’élargissement de la retraite progressive. Celle-ci est désormais accessible dès 60 ans pour tous les salariés, contre 62 ans auparavant. L'objectif de cette démarche : réduire son activité tout en touchant une partie de sa retraite. Reste que les logiciels ne sont pas encore prêts à supporter ce nouveau dispositif et doivent donc être mis à jour. Il faut, en attendant, remplir un dossier papier, indique Ouest-France . Celui-ci peut être téléchargé en ligne.

Le retour à la normale est prévu pour fin novembre. La Carsat Bretagne explique à nos confrères: « En attendant, l’assuré, qui souhaite déposer une demande de retraite progressive, doit remplir un dossier papier et l’adresser à la Carsat (Caisse régionale), ainsi qu’à l’Agirc-Arrco pour la retraite complémentaire » .

Tous les régimes de base concernés

Cet accès à la retraite progressive dès 60 ans devrait entraîner une hausse des demandes, alors que 31 000 salariés du privé étaient jusqu’alors concernés. Le dispositif a également été ouvert dès 2023 aux fonctionnaires. Aujourd’hui, tous les régimes de base sont visés, à condition d’avoir cotisé 150 trimestres .

Ce dispositif était pour le moment assez marginal en France, contrairement à d’autres pays : seuls 0,5 % des départs en retraite s'effectuaient de manière progressive. Un refus de la part de l’employeur doit être justifié via courrier recommandé et les règles pourraient bientôt se durcir, pour protéger encore plus les salariés souhaitant y accéder.