Retraite : pouvez-vous obtenir un versement unique à la place d'une pension mensuelle ?

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 27/01/2026 à 14:42

Dans de rares cas, les régimes de retraite peuvent vous verser votre retraite en une seule fois. (Pixabay)

Une pension versée chaque mois jusqu'au décès : voici le schéma classique de la retraite en France. Mais pouvez-vous toucher un capital en une seule fois au moment de votre départ ? La réponse est oui, mais uniquement si vous avez peu cotisé au sein du régime en question, indique Notre Temps . Le capital versé est alors calculé en fonction de l'espérance de vie.

Au sein du régime général, ce dispositif a été supprimé au 1er janvier 2016. Mais ceux qui ont liquidé une retraite dans un autre régime de base avant cette date peuvent encore en profiter. C'est par exemple le cas de certains fonctionnaires qui ont pris une retraite anticipée avant 2016 et avaient aussi eu une courte carrière dans le privé. Une fois arrivés à l'âge légal, ils peuvent bénéficier d'un versement unique si leur retraite au sein de régime général est inférieure à 168,55 euros par an.

Jusqu'à 3 755 euros à l'Agirc-Arrco

L'Agirc-Arrco, le régime de retraite complémentaire des salariés du privé, continue de proposer cette option. Pour en bénéficier, le montant de votre retraite doit être inférieur ou égal à l'équivalent de 100 points Agirc-Arrco. Depuis le 1er novembre 2025, la valeur de service du point s'élève à 1,4386 euro. Si votre retraite est donc inférieure à 143,86 euros par an, vous aurez droit à un versement unique. Pour calculer son montant, l'organisme retient un coefficient multiplicateur lié à l'âge de l'assuré. A 65 ans, ce coefficient est de 26,1. Ainsi, à cet âge, le capital peut atteindre 3 755 euros maximum (143,86 x 26,1).

Les autres régimes de retraite complémentaires (Ircantec, RAFP, Cipav) prévoient eux aussi des versements uniques pour les assurés ayant peu cotisé avec un principe similaire.