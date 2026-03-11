Retraites : la capitalisation, une piste encore marginale en France

information fournie par Mingzi • 11/03/2026 à 11:51

Crédit photo : Shutterstock

Alors que les débats sur l'avenir des retraites reviennent régulièrement sur le devant de la scène, la question de la capitalisation refait surface. Dans une note d'analyse récente publiée par Fipeco, intitulée « Les retraites par capitalisation », l'économiste François Ecalle décrypte les avantages, les limites et les conditions de développement de ce modèle encore peu présent en France.

Comprendre les enjeux du débat

Dans une note d'analyse publiée par Fipeco (« Les retraites par capitalisation »), l'économiste François Ecalle propose un éclairage pédagogique sur un sujet qui revient régulièrement dans le débat public : faut-il développer davantage la capitalisation pour compléter notre système de retraites ?

La question ressurgit notamment depuis les discussions autour de la réforme des retraites de 2023. Face au vieillissement de la population et aux tensions financières du système, certains plaident pour un rôle plus important de l'épargne retraite. Mais cette évolution soulève de nombreuses interrogations économiques et sociales.

Un système français largement fondé sur la solidarité

Le système de retraite français repose principalement sur la répartition : les cotisations versées aujourd'hui par les actifs servent directement à financer les pensions des retraités actuels. Ce mécanisme collectif organise une solidarité entre générations et constitue le socle de notre modèle social.

À lire aussi | Retraites par répartition ou capitalisation : quels sont les risques ?

Dans un système par capitalisation, les actifs épargnent pour leur propre retraite. L'argent qu'ils mettent de côté – parfois avec une participation de leur employeur – est investi par des organismes financiers afin de produire des revenus. Au moment de la retraite, cette épargne est restituée sous forme de capital ou de rente.

En France, cette logique reste marginale. Les dispositifs obligatoires de capitalisation sont rares et l'épargne retraite reste limitée. En 2022, les retraites issues de la capitalisation représentaient seulement 2 % des pensions versées, contre 18 % en moyenne dans les pays de l'OCDE.

Un rendement potentiellement plus élevé

L'un des arguments souvent avancés en faveur de la capitalisation concerne son rendement.

Dans un régime par répartition, le rendement dépend essentiellement de la croissance de l'économie, car les cotisations et les pensions évoluent avec la richesse produite.

Dans un régime par capitalisation, en revanche, le rendement dépend des performances des investissements financiers. Historiquement, les placements en actions ou en immobilier ont souvent rapporté davantage que la croissance économique sur longue période, ce qui peut offrir des pensions plus élevées.

Cependant, ce rendement plus élevé s'accompagne de risques financiers et de frais de gestion. Les fonds de pension ne peuvent pas investir uniquement dans les actifs les plus rentables, car ils doivent aussi limiter les risques pour les épargnants.

La démographie, un défi pour tous les systèmes

Qu'il s'agisse de répartition ou de capitalisation, les systèmes de retraite restent sensibles aux évolutions démographiques.

Le vieillissement de la population et la baisse du nombre d'actifs réduisent la capacité à financer les pensions. Dans la répartition, cela conduit soit à augmenter les cotisations, soit à diminuer les pensions.

La capitalisation n'échappe pas totalement à ce problème. Si la population active diminue et que la croissance économique ralentit, les revenus du capital peuvent également diminuer. Autrement dit, aucun système ne peut totalement s'affranchir des réalités démographiques.

À lire aussi | Retraites par capitalisation ou par répartition : quel système est le plus rentable ?

Toutefois, les fonds de pension peuvent investir à l'étranger, dans des économies plus dynamiques, ce qui permet de diversifier les risques et potentiellement d'obtenir de meilleurs rendements.

L'assurance-vie, grande concurrente de l'épargne retraite

En France, la capitalisation se heurte à un concurrent de poids : l'assurance-vie.

Ce produit d'épargne bénéficie d'avantages fiscaux importants et offre une grande souplesse d'utilisation. Il peut servir à la fois d'épargne de précaution, de préparation à la retraite et d'outil de transmission du patrimoine.

Résultat : l'encours des plans d'épargne retraite reste modeste comparé à celui de l'assurance-vie, qui dépasse les 2 000 milliards d'euros.

Pour que la capitalisation se développe réellement, il faudrait soit renforcer ses avantages, soit réduire ceux de l'assurance-vie — deux options politiquement et budgétairement sensibles.

Une transition difficile à mettre en place

Remplacer rapidement la répartition par la capitalisation est pratiquement impossible. Les actifs devraient en effet financer à la fois les retraites actuelles et leur propre épargne retraite, ce qui reviendrait à payer deux fois.

C'est pourquoi les experts évoquent plutôt une évolution progressive, combinant les deux systèmes. La capitalisation pourrait ainsi jouer un rôle complémentaire, notamment pour diversifier les sources de financement des retraites.

À lire aussi | Faut-il introduire plus de capitalisation dans le financement des retraites ?

Mais dans un contexte de finances publiques très contraintes, la priorité reste aujourd'hui la réduction du déficit public. Les marges pour créer de nouveaux dispositifs obligatoires d'épargne retraite apparaissent donc limitées.

Source : Fipeco, note d'analyse « Les retraites par capitalisation », François Ecalle, mars 2026.