Retraite : les pompiers volontaires bénéficieront d'un trimestre supplémentaire après 10 ans de service

Les sapeurs-pompiers volontaires vont bénéficier d'un trimestre de retraite supplémentaire dès 10 ans de service. (illustration) (Djedj / Pixabay)

C'est la fin d'un long combat pour les pompiers volontaires. Laurent Nuñez a annoncé mardi 20 janvier qu'ils auraient bientôt droit à un trimestre de retraite supplémentaire après dix ans de service. Interrogé par le député Républicain Pierre Cordier lors d'une séance de questions à l'Assemblée nationale, le ministre de l'Intérieur a assuré qu'un décret allait être publié.

Cette mesure figure dans la réforme des retraites de 2023 mais n'a jamais été mise en application. En octobre dernier, le gouvernement avait provoqué un tollé au sein de la profession en proposant de conditionner cet avantage à 15 années de service minimum au lieu de 10.

Jusqu'à trois trimestres supplémentaires

Le secrétaire général du syndicat des sapeurs-pompiers volontaires de France (SSPV), Bruno Ménard, avait d'ailleurs porté plainte contre le Premier ministre, Sébastien Lecornu, pour « excès de pouvoir » . Ce dernier, contacté par BFM TV , a indiqué qu'il comptait retirer sa plainte lors de la publication du décret.

Le décret ne se limitera pas à ce trimestre supplémentaire, a indiqué le ministère de l'Intérieur à la chaîne d'information. Les pompiers volontaires pourront obtenir un second trimestre supplémentaire après 20 ans de service puis un troisième après 25 ans.