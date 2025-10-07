 Aller au contenu principal
Retraite : il reprend une activité pour aider son fils et doit rembourser 6.500 euros faute d’informations
information fournie par Boursorama avec Newsgene 07/10/2025 à 13:03

L'homme n'aurait plus obtenu de réponse de la part de la Carsat pendant plus de six mois, avant de recevoir la demande de remboursement. Illustration. (Congerdesign / Pixabay)

Alors qu’il souhaitait aider son fils en reprenant brièvement le travail après une carrière longue, un retraité du Finistère s’est retrouvé à devoir rembourser 6.500 euros de trop-perçu à la Carsat. Une situation qu’il aurait pu éviter, selon lui, s’il avait obtenu des réponses à ses demandes d’informations sur les règles du cumul emploi-retraite.

Plusieurs mois après avoir repris une activité professionnelle, un retraité du Finistère s’est vu réclamer un remboursement inattendu par la Carsat (Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail). Il dénonce aujourd’hui un manque d’information de la part de l’organisme et alerte les futurs retraités sur la complexité du dispositif de cumul emploi-retraite, rapporte Le Télégramme .

Un remboursement de 6.500 euros

En 2022, cet habitant de Milizac était sur le point de toucher sa retraite anticipée grâce à sa carrière longue. Étant commercial dans le secteur de l’automobile, il a accepté, en parallèle, d’aider son fils garagiste. Avant de reprendre le travail, l’homme a expliqué avoir contacté deux fois l’Assurance retraite afin de vérifier les conditions à respecter. Mais les échanges téléphoniques ne lui auraient apporté aucune réponse claire. On lui aurait conseillé simplement d’envoyer son bulletin de salaire dès sa reprise, ce qu’il a fait dès septembre 2022.

Mais le Breton n'aurait reçu aucune réponse jusqu’à avril 2023, soit plus de six mois plus tard, date à laquelle il a appris qu’il devait rembourser 6.500 euros pour trop-perçu de pension. « Je comprends que je dois de l’argent […] Le problème, c’est qu’on ne m’a pas donné les informations quand j’ai appelé. Sinon, j’aurais repoussé ma retraite ou je n’aurais pas pris ce travail. Je finis par devoir plus que ce que j’ai gagné en travaillant » , a-t-il déploré.

« C’est très difficile de les joindre »

Face à ce qu’il considère comme une injustice, l’homme a multiplié les appels et a même fini par se déplacer jusqu’à l’agence de Brest, sans succès. « C’est très difficile de les joindre. Et quand on a quelqu’un, on ne peut pas avoir de trace écrite. Ils n’envoient pas de mails » , a expliqué le père de famille.

Si elle affirme comprendre « que le manque d’informations ait engendré des difficultés » , la Carsat précise qu’elle n’a pas l’obligation « de prendre l’initiative de renseigner les assurés sur leurs droits éventuels. » Une position qui ulcère l’intéressé, débouté par le tribunal de Brest en mai dernier : : « Ils ont mon dossier sous les yeux quand j’appelle. On donne notre numéro de Sécurité sociale pour quoi sinon ? »

La Carsat lance actuellement une campagne d’information invitant les assurés à formuler leurs demandes par écrit et suffisamment à l’avance, notamment lorsqu’il s’agit du cumul emploi-retraite.

© Boursorama avec Newsgene

2 commentaires

  • 13:47

    Une honte,encore la FRANCE; quant on sait qu’à l’heure De l.informatique le nombre d’employés n a pas diminué dans ses organismes
    Il y a 30 ans; je sais de quoi je parle, on répondait au téléphone ,on recevait à la réception,on traitait tout à la main et ça marchait bien
    Une honte

