Immobilier : acheter un bien alors que la retraite approche, c'est possible !

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 05/01/2026 à 17:32

L'assurance reste le principal obstacle pour emprunter à l'approche de la retraite. (illustration) (Pixabay)

Accéder à la propriété à l’approche de la retraite reste possible mais le parcours peut s’avérer plus complexe, en particulier si le recours à un crédit bancaire est nécessaire, rapporte Se Loger . S'il n’existe pas d’âge limite pour emprunter, les banques ajustent leurs calculs pour les futurs retraités. Leur capacité d’emprunt est généralement évaluée sur la base de 70 % de leurs revenus, afin d’anticiper la baisse de ressources liée au passage à la retraite.

Pour autant, les établissements bancaires accueillent plutôt favorablement ces profils, qui présentent souvent de solides garanties : des revenus confortables, un apport conséquent, l’absence d’enfants à charge et des durées d’emprunt souvent plus courtes. Autant d’éléments rassurants pour les banques. Autre atout : les seniors empruntent généralement des montants importants, en s’appuyant sur l’effet de levier. En clair : lorsque le coût du crédit est inférieur au rendement de l’épargne, il est financièrement plus avantageux de conserver son capital placé plutôt que de l’utiliser directement pour financer l’achat.

L’assurance emprunteur, principal point noir

Un obstacle demeure toutefois : l’assurance emprunteur. Bien qu’elle ne soit pas légalement obligatoire, elle est, en pratique, indispensable pour obtenir un prêt. Or, la majorité des contrats ne couvrent plus les emprunteurs au-delà de 75 ans : le crédit doit donc être remboursé avant cet âge. À cela s’ajoute un coût nettement plus élevé : pour un emprunt sur dix ans, le taux d’assurance varie de 0,40 % à 0,60 % à 50 ans, et double chez les sexagénaires. Conséquence : une assurance parfois très coûteuse, voire un dépassement du taux d’usure. Des solutions existent néanmoins pour en limiter l’impact : assurer uniquement le conjoint le plus jeune, privilégier une hypothèque plutôt qu’une assurance classique, ou encore proposer un produit d’épargne sécurisé en garantie.

Dernier point à prendre en compte pour les seniors souhaitant acheter : la transmission du patrimoine. Le démembrement de propriété constitue une option fréquemment utilisée pour limiter les droits de succession. Il consiste à céder la nue-propriété à ses enfants tout en conservant l’usufruit du bien : une démarche simple et juridiquement encadrée.